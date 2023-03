Werder-Training: Die Nationalspieler sind zurück - Füllkrug wird geschont

Von: Daniel Cottäus

Niclas Füllkrug stand heute nicht mit der Mannschaft des SV Werder Bremen auf dem Platz, sondern absolvierte eine individuelle Einheit im Stadion. © gumzmedia

Bremen - Die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr) geht allmählich in die heiße Phase - am Donnerstag konnte der SV Werder Bremen nun (fast) alle Nationalspieler wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen.

Während Jiri Pavlenka, Ilia Gruev, Romano Schmid sowie die beiden U19-Nationalspieler Fabio Chiarodia und Mio Backhaus nach ihren Länderspieleinsätzen ins Training des SV Werder Bremen zurückkehrten, durfte Niclas Füllkrug noch einen Tag länger Pause einlegen. Der Stürmer absolvierte stattdessen ein individuelles Programm im Stadion.

Niclas Füllkrug noch nicht zurück im Training des SV Werder Bremen - Schonung nach Länderspielpause

Niclas Füllkrug war nach seinen erfolgreichen Auftritten mit der deutschen Nationalmannschaft - beim 2:0 gegen Peru und 2:3 gegen Belgien hatte der Stürmer des SV Werder Bremen insgesamt drei Treffer erzielt - bereits Dienstagnacht nach Bremen zurückgekehrt und am Mittwoch regenerativ behandelt worden. Am Freitag dürfte er wieder gemeinsam mit den Kollegen auf dem Platz stehen. Ob das auch bei Milos Veljkovic der Fall ist, bleibt abzuwarten. Wegen muskulärer Probleme hatte der Serbe seine Reise zur Nationalmannschaft abgesagt. Auch am Donnerstag blieb er zur Belastungssteuerung im Stadion. Felix Agu fehlte wegen Patellasehnenproblemen weiterhin. (dco)