Gedrängelt, abgewiesen, trotzdem getroffen: So wurde Niclas Füllkrug zum Werder-Matchwinner

Werder-Sieg bei Union Berlin

+ © gumzmedia Niclas Füllkrug (r.) will den Strafstoß schießen, Davy Klaassen wird ihn nicht lassen: Beim SV Werder Bremen gab es beim Spiel gegen Union Berlin Diskussionen über die Elfmeter. © gumzmedia

Bremen – Eigentlich war es ja ein kleines Foul an den Teamregeln. Aber, nun ja, Niclas Füllkrug ist halt so. Vor beiden Elfmetern des SV Werder Bremen gegen Union Berlin, stand er plötzlich neben Davy Klaassen, um ihm die Ausführung abzuquatschen – sorry: abzunehmen.