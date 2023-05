Ohne Füllkrug gegen Bayern - Werder-Star muss „behutsam aufgebaut werden“

Von: Malte Bürger, Mario Nagel

Der SV Werder Bremen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München auf Top-Torjäger Niclas Füllkrug verzichten. © gumzmedia

Niclas Füllkrug wird dem SV Werder Bremen auch im Heimspiel gegen den FC Bayern München nicht zur Verfügung stehen. Der 30-jährige Torjäger fällt nach wie vor mit Wadenproblemen aus. Hinter dem Einsatz mehrerer Werder-Spieler steht zudem noch ein Fragezeichen.

Bremen – Der SV Werder Bremen muss im Bundesliga-Heimspiel (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen den FC Bayern München auf Niclas Füllkrug verzichten. Der 30-jährige Torjäger hat nach wie vor mit Wadenproblemen zu kämpfen und steht den Bremern damit in der vierten Partie in Folge nicht zur Verfügung. „Es ist so, dass wir in den vergangen Wochen immer versucht haben, ihn für die Spiele fit zu kriegen. Aber jetzt geht es für uns darum, ihn behutsam aufzubauen“, erklärte Werders Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel und fügte an: „Da müssen wir gucken, wie es für Leipzig hinhaut.“

Neben Füllkrug fallen gegen den FC Bayern München auch Felix Agu und Dikeni Salifou definitiv aus. Während sich Agu am Dienstag wegen anhaltender Probleme an der Patellasehne operieren lassen musste und für den Rest der Saison fehlt, handelt es sich bei Salifou laut Ole Werner um einen mehrwöchigen Ausfall. Zudem ist der Einsatz mehrerer Spieler des SV Werder Bremen zumindest fraglich. „Wir haben relativ viele Jungs, die in dieser Woche nur anteilig trainiert haben und aus Gründen der Belastungssteuerung mit dem Training aussetzen mussten“, erklärte Werner. Einer dieser Profis ist Eren Dinkci, der am Donnerstag ebenso wie Niclas Füllkrug nur individuell trainierte. Dazu hatten unter anderem Niklas Stark und Christian Groß zu Beginn der Woche ein individuelles Programm abgespult. (nag/mbü)

Weiter mit der ersten Meldung:

Niclas Füllkrug noch immer nicht fit: Fällt der Stürmer des SV Werder Bremen auch gegen den FC Bayern München aus?

Bremen – Zwei Tage sind es noch, bis der SV Werder Bremen den großen FC Bayern München empfängt (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Umso mehr richtet sich der Blick auf Niclas Füllkrug, denn den Toptorjäger der laufenden Saison könnte die Mannschaft von Trainer Ole Werner nur zu gut im Duell mit dem Rekordmeister gebrauchen. Der Haken an der Sache: Werders Stürmer plagt sich weiterhin mit Wadenproblemen herum, auch das Training am Donnerstagmorgen verpasste der 30-Jährige und absolvierte stattdessen im Inneren des Wohninvest Weserstadions mal wieder eine individuelle Einheit. Da droht also der nächste Ausfall des Leistungsträgers. Genaue Einzelheiten dürfte Werders Chefcoach ab 13.30 Uhr auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel bekanntgeben.

Vor Werder Bremen gegen FC Bayern: Neben Niclas Füllkrug fehlt auch Eren Dinkci im Mannschaftstraining

Neben Niclas Füllkrug war auch Eren Dinkci (Fußbeschwerden) am Donnerstag nicht mit dem Team auf dem Rasen unterwegs, sondern arbeitete individuell. Zuletzt hatte das Fehlen der beiden Angreifer auf Schalke (1:2) bereits für das Kuriosum gesorgt, dass kein einziger etatmäßiger Stürmer mehr auf der Auswechselbank saß. Wesentlich bessere Nachrichten gibt es dagegen aus anderen Mannschaftsteilen: Christian Groß, der zu Beginn der Woche ein Solo-Programm abgespult hatte, stand nun ebenso wieder auf dem Platz wie Innenverteidiger Niklas Stark, der aus Gelsenkirchen eine Fußblessur mitgebracht hatte. (mbü)