Werder will Stürmer-Talent Woltemade zum Profi machen

Bremen – Sportchef Frank Baumann hat die Bestrebungen des SV Werder Bremen, Talent Nick Woltemade mit einem Profi-Vertrag auszustatten, noch einmal untermauert.

„Nick hat Qualitäten und bringt viel Potenzial mit. Wir wollen mit ihm sehr gerne mittel- und langfristig zusammenarbeiten. Natürlich sprechen wir beim kommenden Kontrakt über einen Profi-Vertrag.“, wird der Sportchef des SV Werder Bremen in der „Bild“ bezüglich der Zukunft von Nick Woltemade zitiert.

Der 18-jährige Stürmer hat bislang nur einen Jugend-Kontrakt, bereits im Februar hatte Frank Baumann gegenüber der DeichStube erklärt, Nick Woltemade als Profi langfristig an Werder Bremen binden zu wollen. Woltemade gilt als absolutes Ausnahme-Talent. Der 1,98-Meter große Angreifer hat Anfang Februar 2020 in Augsburg (1:2) sein Bundesliga-Debüt gegeben und stand dabei direkt in der Werder-Startelf. (tst)

Letzte Meldung vom 11. Februar 2020:

Werder Bremen-Geschenk für Nick Woltemade: Zum „18.“ gibt's vielleicht einen Einsatz, aber (noch) keinen Profi-Vertrag

Es ist ja hinreichend bekannt, dass bei Werder Bremen im Sturm nichts mehr los ist. In den letzten sechs (!) Bundesliga-Spielen ist dem Team von Trainer Florian Kohfeldt kein einziger Treffer gelungen.

Seit dem 1:0-Führungstreffer gegen den FC Bayern durch Milot Rashica sind 606 Spielminuten vergangen (Nachspielzeiten nicht eingerechnet), in denen Werder ausschließlich dem Gegner das Toreschießen überließ – zweimal sogar in dessen eigenes, weshalb der Bremer 1:0-Sieg in Düsseldorf und ein 1:2 in Augsburg zustande kamen. Ansonsten totale Flaute. Nur im DFB-Pokal flutschte es beim 3:2 gegen Borussia Dortmund.

Wenn Werder Bremen am Samstag bei RB Leipzig antritt, droht aber das nächste Trauerspiel. Es sei denn, Werder findet einen, der es plötzlich besser macht als alle vor ihm. Einen wie Nick Woltemade? Es ist absolut denkbar, dass der junge Stürmer am Samstag, dem Tag nach seinem 18. Geburtstag, seine zweite Chance in der Bundesliga erhält. Denn die Konkurrenten für das Angriffszentrum nehmen sich gerade reihenweise selbst aus dem Spiel. Davie Selke hat sich eine Gelbsperre eingehandelt, Josh Sargent steckt bis zum Kinn im Formtief, Yuya Osako sogar bis zur Nase, Johannes Eggestein hat zuletzt überhaupt keine Rolle gespielt und Claudio Pizarro muss nach seinem eiligen Abgang nach dem 0:2 am Samstag gegen Union Berlin sogar um seinen Platz im Kader fürchten.

Werder Bremen: Bahn frei für Nick Woltemade?

Es wäre einerseits eine schöne Geschichte für den jungen Mann, wenn seine Bundesliga-Karriere schon so früh Fahrt aufnimmt. Andererseits wäre es auch bezeichnend für die Situation des SV Werder, wenn ein Spieler, der vormittags noch die Schulbank drückt, im Abstiegskampf plötzlich zu einer Art Hoffnungsträger würde.

In Augsburg hatte Coach Florian Kohfeldt den 1,98 Meter langen Teenager schon einmal in die Startelf gestellt. Aber mehr als Überraschungsgast denn als Hoffnungsträger. Doch wer im Sturm spielt, soll natürlich möglichst auch treffen. Was in Augsburg nicht gelang. Woltemades Bundesliga-Debüt dauerte 58 Minuten, und er hatte nicht enttäuscht. Aber auch keine Bäume ausgerissen. Doch das machen die anderen ja auch nicht.

Auf jeden Fall kann sich Woltemade eine dicke Party zu seinem 18. Geburtstag am Freitag abschminken, denn er wird dabei sein, wenn Werder ein Kurz-Trainingslager bezieht, und er wird gegen die „Bullen“ ziemlich sicher auch im Kader stehen.

Werder Bremen: Noch kein Profi-Vertrag für Nick Woltemade

Was allerdings nicht passieren wird, ist, dass Woltemade am Tag der Volljährigkeit auch seinenersten Profi-Vertrag bei Werder unterschreibt. „Nein, das ist nicht geplant“, sagtSportchef Frank Baumann. Der aktuelle Kontrakt als Jugendspieler (Woltemade gehört noch zum jüngeren U19-Jahrgang) sei über die laufende Saison hinaus gültig. „Wir sind mit Nick und seinem Berater bereits in Gesprächen über seine Zukunft. Natürlich wird sein nächster Vertrag ein Profi-Vertrag sein“, erklärt der Geschäftsführer Sport, „wir sind mit seiner Entwicklung schließlich sehr zufrieden.“

Werder Bremen: Nick Woltemade drückt noch die Schulbank

Dabei ist die Bundesliga nur eine von zwei Großbaustellen in Nick Woltemades Leben. Die Schule nimmt noch sehr viel Raum ein, im kommenden Jahr erst steht das Abitur an. Vielleicht schwenkt er im Sommer aber auch um Richtung Fachabitur – das würde mehr Zeit für den Fußball bedeuten. „Diese Überlegungen gibt es“, bestätigt Baumann, macht aber klar: „Ein vernünftiger Schulabschluss muss sein. Aber den hätte Nick ja in jedem Fall.“ Die Entscheidung darüber läge ohnehin nicht beim Verein, sondern bei Nick Woltemade selbst und dessen Familie: „Wir können da nur beraten.“

Dass die Perspektive im Fußball positiv ist, verdeutlicht Kohfeldt, indem er Woltemade schon seit der Rückrundenvorbereitung auf Mallorca im Training immer dabei hat, wenn die Schule es zulässt. Und Baumann sagt: „Nick bringt besondere körperliche Voraussetzungen mit. Aber er ist auch sehr schnell gewachsen, wir müssen ihn deshalb behutsam an die athletischen Herausforderungen der Bundesliga heranführen.“ Zu einem ersten Einsatz im Oberhaus hat es schon gereicht, vielleicht folgt in Leipzig der zweite für den Sturmriesen. (csa)