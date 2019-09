Wintertrainingslager: Europa statt Südafrika

Im letzten Winter ging es für Werder Bremen ins Trainingslager nach Südafrika - dieses Jahr bleiben die Grün-Weißen hingegen in Europa.

Bremen - Sie hatten damit geliebäugelt, doch nun haben sich die Verantwortlichen von Werder Bremen offenbar anders entschieden: In der kommenden Winterpause wird die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nicht erneut für ein Trainingslager nach Südafrika reisen.

„Es sieht so aus, dass es nicht klappt. Die Rahmenbedingungen müssen schließlich auch passen“, sagte Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen, gegenüber der „Bild“-Zeitung. Zwar zeigten sich die Bremer nach ihrem ersten Aufenthalt im südafrikanischen Johannesburg mit den Bedingungen zufrieden. Inzwischen haben sich einige Voraussetzungen aber offenbar geändert.

Suche nach Testspielgegnern gestaltete sich für Werder Bremen in Südafrika schwierig

So habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Zuschüsse für die Reise gekürzt. Und auch die Suche nach Testspielgegnern gestaltete sich schwierig. Dass Werder Bremen im Januar während des laufenden Ligabetriebs gegen zwei südafrikanische Erstligisten gespielt hatte, sorgte beim Verband für Missmut.

Die Spiele gegen eine B-Elf der Kaizer Chiefs sowie gegen die Bidvest Wits mussten zudem unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. All das hat nun dafür gesorgt, dass Werder seinen Winter anders plant. „Es geht nach Europa“, verriet Baumann. Als mögliche Ziele kommen Portugal und Spanien in Frage, wo die Vereine aus der Bundesliga traditionell gerne Station machen. Das konkrete Ziel soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. (dco)

Mehr News zu Werder Bremen

Die Grün-Weißen wollen ein neues Nachwuchsleistungszentrum errichten – doch es wird für Werder Bremen ein langer Weg bis zum Neubau. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig sprach Marco Friedl von Werder Bremen unter anderem über seine Stammplatzchancen und seine Perspektive.

Quelle: DeichStube