Toprak: „Ich war sehr heiß darauf, für Werder zu spielen“

Bremen – Ömer Toprak trägt schon Grün-Weiß. Der Neuzugang des SV Werder Bremen absolviert am Sonntagmorgen die erste Trainingseinheit für seinen neuen Club. Zwei Stunden zuvor hatte Werder verkündet, dass der 30-Jährige Innenverteidiger für ein Jahr von Borussia Dortmund ausgeliehen wird. Eine Kaufoption, die laut Werder sicher greifen wird, gehört zur Vereinbarung dazu.

Es wurde lange verhandelt, bis alle Beteiligten glücklich waren – und so gesteht Ömer Toprak im Vereins-TV: „Es war schon teilweise ein Hin und Her und ein Hin und Her. Ich bin froh, jetzt ein Teil der Werder-Familie zu sein.“

Werder Bremen: Frank Baumann und Florian Kohfeldt lockten Ömer Toprak mit der Aussicht auf einen Stammplatz

Toprak selbst hatte den Wechsel vorangetrieben. Angestachelt ganz offensichtlich von Nuri Sahin. Der Werder-Profi ist nicht nur ein ehemaliger Dortmunder Teamkollege, sondern schon lange ein guter Freund. „Wir haben ja immer Kontakt. Wir sind Freunde. Wir haben uns im Urlaub getroffen – und haben viel darüber gesprochen. Er hat natürlich von Werder geschwärmt. In den letzten Wochen wurde es mehr und in den letzten Tagen noch mehr. Ich bin froh, wieder mit ihm zusammen zu spielen“, berichtet Toprak, betont aber zugleich: „Klar, Nuri hat Werbung für Werder gemacht, aber es hat gar nicht so viel Werbung gebraucht. Ich hatte wirklich gute Gespräche mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt. Ich war sehr heiß darauf, zu Werder Bremen zu kommen.“

Sportchef Baumann und Trainer Kohfeldt lockten Toprak mit der Aussicht auf einen Stammplatz und dem großen Potenzial des Clubs, der sich wieder nach oben arbeitet. „Als ich jung war, hat Werder Europapokal und Champions League gespielt. Ich will jetzt nicht direkt in die Champions League, aber das Ziel ist es schon, Europapokal zu spielen. Ich möchte die Entwicklung des Vereins weiter positiv vorantreiben“, sagt Toprak, der über eine enorme Erfahrung verfügt. 227 Bundesliga-Spiele hat er für Dortmund, Leverkusen und Freiburg absolviert. 39 Mal stand er in der Champions League auf dem Platz, acht Mal in der Europa League. Dazu kommen 27 Länderspiele für die Türkei.

Werder Bremen: Ömer Toprak ist begeistert von der Stimmung im Weserstadion

Im Weserstadion war Toprak acht Mal zu Gast. „Das Stadion war immer voll, die Stimmung gut. Es war immer sehr schwer, hier zu spielen. Jetzt bin ich froh, auf der grün-weißen Seite zu sein und es den Gegnern noch schwerer zu machen“, sagt Toprak mit einem Grinsen im Gesicht. Er freut sich auf diese neue Herausforderung. Dafür musste er selbst wohl auch finanzielle Einbußen hinnehmen. In Dortmund soll er sechs Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Bei Werder soll er „nur“ rund die Hälfte bekommen. Damit ist er etwas unter den Topverdienern Davy Klaassen und Maximilian Eggestein angesiedelt. Borussia Dortmund dürfte die Differenz beim Gehalt von Toprak etwas ausgleichen, aber sicherlich nicht komplett. Die Ablösesumme soll sich auf fünf Millionen Euro plus erfolgsabhängige Zusatzzahlungen belaufen. Durch den Kniff mit der Ausleihe mit der sicheren Kaufoption muss Werder aber jetzt noch nicht die komplette Summe nach Dortmund überweisen.

Mehr News zu Werder Bremen

Wechsel perfekt: Werder Bremen leiht Ömer Toprak vom BVB für ein Jahr aus.