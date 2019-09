Neuzugang Kebba Badjie schießt Werders U23 mit Doppelpack zum Sieg

Erst zwei Tore von Kebba Badjie, dann ein Treffer von Bennet van den Berg oben drauf – so kam die U23 des SV Werder Bremen am Samstag in der Regionalliga Nord zu einem 3:1-Erfolg über den VfB Oldenburg.

Durch den zweiten Sieg in Folge verbesserte sich Werder Bremen um Trainer Konrad Fünfstück vorerst auf Platz fünf der Tabelle, kann im weiteren Verlauf des Spieltags aber wieder auf Rang sieben zurückgereicht werden.

Kebba Badjie ist aber in jedem Fall auf dem Vormarsch – und zwar in der Torjägerliste der Regionalliga. Der 20-Jährige, vor der Saison vom VfB-Rivalen VfL Oldenburg verpflichtet, kommt nach seinem Doppelpack auf bereits sechs Saisontore. Bei acht absolvierten Partien keine schlechte Quote. Im Ranking der besten Torschützen der Liga belegt der Stürmer des SV Werder Bremen nun Rang zwei.

Werder Bremen: Kebba Badjie schießt sich auf Platz zwei der Regionalliga-Torjägerliste

Bevor Kebba Badjie den Werder-Nachwuchs mit seinen Toren in der 45. und 57. Minute in Führung brachte, hatten die Platzherren heikle Szenen zu überstehen. Zweimal hatte der ehemalige Bremer U23-Akteur Enis Bytyqi das 1:0 für Oldenburg auf dem Fuß, zweimal scheiterte er an Werder-Schlussmann Luca Plogmann (23./41.).

Dann war aber Badjie-Zeit im Stadion „Platz 11“. Nach Vorarbeit von Luc Ihorst markierte der Angreifer unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 1:0 für Werder Bremen und legte in Minute 57 per Abstauber das 2:0 nach. Wieder ging der Scorerpunkt für den Assist an Ihorst.

Werder Bremen-Neuzugang Kebba Badjie legt den dritten Treffer für die U23 auf

Oldenburg antwortete auf den Rückstand mit dem Anschlusstreffer durch Pascal Steinwender (60.). Anschließend wackelte die Führung von Werder Bremen noch in zwei Szenen, doch in der Nachspielzeit machte van den Berg nach Zuspiel von MatchwinnerKebba Badjie alles klar.

Quelle: DeichStube