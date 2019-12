Neustart auf Mallorca: Sargent sicher dabei, Toprak wackelt

Bremen – Egal, wie das Spiel beim 1. FC Köln auch ausgehen wird – Werder Bremen steht in der Rückrunde vor einem Neustart. Doch für den wird auch im Januar noch nicht der komplette Kader zur Verfügung stehen.

Die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und Theodor Gebre Selassie fallen noch bis weit in die Rückrunde aus. Möglicherweise wird auch Ömer Toprak, mit dem im Trainingslager auf Mallorca fest gerechnet worden war, dort nicht jede Einheit absolvieren können. Das hat Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag durchblicken lassen.

Werder Bremen: Josh Sargent im Trainingslager voll dabei, Ömer Toprak in Etappen

„Bei Ömer ist es sehr wahrscheinlich, dass er im Trainingslager ins Teamtraining einsteigen wird. Ob er dann aber auch schon vollständig trainieren kann, kann ich nicht sagen“, erklärte der Coach. Toprak fehlt wegen einer Wadenverletzung seit fünf Wochen, lange hielt er sich in Leverkusen auf, seit kurzem ist er aber wieder in Bremen. Am Donnerstag übte Toprak mit einem Physiotherapeuten am Weserstadion.

Auch wenn der Wiedereinstieg ins Teamtraining auf Mallorca nur in Etappen vollzogen wird, sollte der Innenverteidiger zum Rückrundenstart gegen Fortuna Düsseldorf (18. Januar) wieder zur Verfügung stehen. Dann kann auch Josh Sargent wieder für Werder Bremen auflaufen. Der Stürmer wird auf Mallorca von Anfang an das volle Programm absolvieren. „Das ist der Plan“, sagte Kohfeldt, „und das ist bei Josh auch sicher.“ Sargent fällt mit einem Muskelfaserriss seit Anfang Dezember aus. (csa)

Quelle: DeichStube