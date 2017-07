Baumann amüsiert vom Klausel-Hype

Bremen - Es gibt mal wieder etwas Neues aus dem Vertrag von Max Kruse.

Die angebliche Ausstiegsklausel des Werder-Profis soll am 15. Juli ungenutzt verstrichen sein, er kann nicht mehr für die festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro wechseln. So berichtet es die „Sport-Bild“. Eigentlich eine gute Nachricht für Werder, doch Frank Baumann will sie trotzdem nicht bestätigen. Ihn amüsieren inzwischen die Berichte über Kruses Klauseln: „Wir könnten es ja klarstellen . . .“

Aber er macht es einfach nicht. Aus Prinzip. Vertragsinhalte gehörten nicht in die Öffentlichkeit, so seine Meinung. Baumann ist sich der Konsequenzen durchaus bewusst: „Wir müssen mit den Spekulationen leben.“ Allerdings seien diese Spekulationen im Fall Kruse gar nicht so wichtig, denn die Situation empfindet der Werder-Sportchef für ziemlich eindeutig: „Wir gehen davon aus, dass Max bleibt. Und Max geht auch davon aus, dass er bleibt.“

Letzteres lässt sich nicht prüfen, denn Kruse spricht nur mit den Medien, wenn er muss – also nach Pflichtspielen und gelegentlich auf den offiziellen Pressekonferenzen des Clubs vor Bundesliga-Partien. Statements des 29-Jährigen wird es also frühestens Mitte August nach dem DFB-Pokalspiel in Würzburg geben.

Wechsel nicht komplett auszuschließen

Baumann ist da auskunftsfreudiger. Einen Wechsel bis zum Transferschluss Ende August komplett auszuschließen, sei nicht möglich. Übrigens bei keinem Spieler. „Wenn ein FC Barcelona oder FC Chelsea oder ein anderer absoluter Topclub Interesse bekundet, dann wird sich jeder Profi und Verein damit beschäftigen“, betont Baumann. Im Fall Kruse hätten sich bislang aber weder Topclubs noch andere Vereine erkundigt.

Kruses Vertrag läuft noch bis 2019. Darauf setzt Baumann. Und wenn die „Sport-Bild“-Geschichte mit der ausgelaufenen Klausel stimmt, dann hat der Sportchef nun noch mehr Sicherheit: Werder bestimmt den Preis, für den der beste Spieler im Kader gehen darf.

Max Kruse: Seine Karriere in Bildern Zur Fotostrecke

Quelle: DeichStube