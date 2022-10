Geheimnis gelüftet: Das ist Werders neues Ausweich-Trikot

Von: Marius Winkelmann

Niclas Füllkrug, Lina Hausicke und Christian Groß präsentieren das dritte Trikot des SV Werder Bremen. © Werder Bremen

Bremen - Jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet: Der SV Werder Bremen hat das neue Ausweich-Trikot für die laufende Saison vorgestellt!

Lange haben sich die Fans des SV Werder Bremen gedulden müssen, doch nun hat das Warten ein Ende: Am Donnerstagvormittag haben die Bremer ihr drittes Trikot für die laufende Saison präsentiert und damit ihren Trikotsatz komplettiert.

Drittes Trikot von Werder Bremen: So sieht es aus, so viel kostet es

Das neue Shirt des SV Werder Bremen ist - anders als das eher extravagante, grün-weiß gezackte und gepunktete Heimtrikot und das lachsfarbene Auswärtstrikot - recht schlicht gehalten: Es ist dunkelgrün, mit schwarzem Kragen und Ärmeln. Auch die Rückseite ist komplett schwarz. Statt dem Logo des Hauptsponsors Wiesenhof ziert das neue Gewand erneut das „Green-Legend“-Emblem der veganen Marke des Unternehmens. Angedeutete Werder-Rauten auf der Vorderseite komplettieren den Look.

Werders Mittelfeldspieler Romano Schmid ist übrigens (noch) kein großer Fan des neuen Outfits: „Ich finde von den drei Trikots ist es das schlechteste“, erklärte der 22-Jährige im „Werder-Strom-Talk“ und fügte noch schnell an: „Aber es sieht trotzdem gut aus.“ Das neue „Third“-Trikot kostet für Erwachsene ohne Flock 89,95 Euro, in Kindergrößen 69,95 Euro. Die Profis des SV Werder Bremen werden den neuen Dress erstmals im kommenden Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim SC Freiburg tragen. (mwi)