Neuer Verein für Werder-Retter Papy Djilobodji

Gaziantep – Neuer Verein für Papy Djilobodji: Der 30-jährige Innenverteidiger, der Werder Bremen 2016 zum Klassenerhalt geschossen hat, spielt ab sofort für den türkischen Erstligisten Gazisehir Gaziantep FK.

Papy Djilobodji – eine Name, der bei vielen Fans von Werder Bremen noch immer Emotionen auslöst: Erleichterung, Gänsehaut, vermutlich auch Dankbarkeit. Schließlich war es eben jener Papy Djilobodji, der Werder in der Bundesliga-Saison 2015/2016 mit seinem 1:0 Siegtreffer gegen Eintracht Frankfurt vor der Relegation bewahrte und den Klassenerhalt perfekt machte – in der 88. Minute war das, am 34 Spieltag!

Papy Djilobodji wurde bei Werder Bremen zum Retter

Papy Djilobodji wurde bei Werder Bremen zum Retter, nach seiner Heldentat ging Djilobodji allerdings zurück zum FC Chelsea. „Ich war ausgeliehen und Chelsea forderte zu viel Geld, das konnte Werder nicht entrichten“, erklärte der senegalesische Nationalspieler später seinen Abgang aus Bremen.

Nach Stationen bei AFC Sunderland, FCO Dijon und EA Guingamp sucht Papy Djilobodji nun sein Glück in der Türkei. Beim Süper Lig-Aufsteiger Gazisehir hat der Abwehrspieler einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. (tst)

Mehr News rund um Werder Bremen

Während Papy Djilobodji von Gazisehir fest verpflichtet wurde, setzt Werder auf Ausleihen. Aber warum eigentlich? Deshalb boomt bei Werder Bremen das Geschäft mit Leihspielern.

Quelle: DeichStube