Werder-Coach Kohfeldt: „Wir hatten schon besseres Geläuf“

Bremen - Neuer Rasen, neue Ersatzbänke - Werder Bremen hat die Sommerpause dazu genutzt, um im Weserstadion einige Veränderungen vorzunehmen. Während des Testspiels gegen den FC Everton (0:0) konnten sich Cheftrainer Florian Kohfeldt und seine Profis nun einen ersten Eindruck davon verschaffen.

Weil in der Bundesliga künftig 20 statt wie bisher 18 Spieler zum Spieltagskader gehören, musste Werder Bremen größere Ersatzbänke anschaffen. Nach dem ersten 90-minütigen Probesitzen sagte Kohfeldt: „Toll ist, dass die Co-Trainer jetzt deutlich mehr sehen können, weil sie nicht mehr so tief drin sitzen.“ Sollte es während der Spiele aber mal regnen, hat der Coach so seine Bedenken. „Wir müssen mal sehen, wie es dann ist, ob es reintropft“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Werder Bremen: Rasen soll zum Bundesliga-Start in Schuss sein

Beim Thema Rasen wurde Florian Kohfeldt etwas ernster, denn allzu gut sah der grüne Untergrund während des Everton-Spiels nicht aus. „Wir hatten schon besseres Geläuf“, sagte der Coach, der sich allerdings keine Sorgen macht, beim Bundesliga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf (17. August) womöglich nicht auf einem perfekten Platz spielen zu können: „Auf dieses Spiel waren die Planungen beim Rasen ausgelegt, und da wird er gut sein.“ (dco)

Quelle: DeichStube