Erneutes Interesse von Tractor Sazi: Zieht es Ex-Werder-Trainer Alex Nouri jetzt in den Iran?

Bremen/Täbris – Findet Alexander Nouri im Heimatland seines Vaters einen neuen Job? Der ehemalige Cheftrainer des SV Werder Bremen ist Medienberichten zufolge ein Kandidat beim iranischen Erstligisten Tractor Sazi, soll bereits Gespräche mit Club-Besitzer Mohammed Reza geführt haben.

Erste Meldungen um Alexander Nouri und den iranischen Spitzenclub Tractor Sazi hatte es bereits im Januar 2018 gegeben – zweieinhalb Monate nach der Beurlaubung bei Werder Bremen. Damals wurde nichts draus, nun kommt aber wieder Bewegung in die Sache. Tractor Sazi, ein Club aus der Millionenstadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan, hat sich nach dem Verpassen der AFC Champions League, von seinem belgischen Trainer George Leekens (69) getrennt. Er hatte die als Mitfavorit auf den Titel in die Persian Gulf League gestartete Mannschaft letztlich nur auf Rang fünf geführt.

Werder Bremen: Im Iran würde Alex Nouri auf Ashkan Dejagah treffen

Nun läuft die Trainersuche, und Alexander Nouri ist wieder im Blickpunkt. Als Sohn eines Iraners und einer Deutschen besitzt der 39-Jährige neben der deutschen auch eine iranische Staatsbürgerschaft. Nachdem er im Sommer 2017 das Land besuchte, ist er im Iran bekannt und beliebt. Sollte Nouri den Posten bei Tractor Sazi übernehmen, würde er dort auf einen ehemaligen Bundesliga-Profi und deutschen U21-Nationalspieler treffen: Ashkan Dejagah (32), früher Hertha BSC und VfL Wolfsburg, spielt seit einem Jahr für den Club. Obwohl Nouri ein wenig Farsi, die iranische Landessprache spricht, könnte der 55-malige iranische Nationalspieler für den Coach eine wichtige Hilfe sein.

Alexander Nouri ist seit dem 26. November 2018 ohne Job. Zweitligist FC Ingolstadt hatte den in Erichshof bei Bremen lebenden Fußball-Lehrer und Ex-Coach von Werder Bremen nach nur zwei Monaten und acht Spielen ohne Sieg wieder entlassen. Der Vertrag beim mittlerweile in die Dritte Liga abgestigenen FCI war ursprünglich bis 2020 datiert.