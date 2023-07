Muss Friedl doch um Kapitänsamt bangen? Werder-Coach Werner schließt Neubesetzung nicht mehr aus

Von: Malte Bürger

Muss Marco Friedl (l.)die Kapitänsbinde bei Werder Bremen bald abgeben? Trainer Ole Werner (z.) lässt die Mannschaft neu wählen. © gumzmedia

Marco Friedl ist Kapitän des SV Werder Bremen - doch wie lange noch? Denn Ole Werner hat eine Neubesetzung des Amtes nicht mehr ausgeschlossen und lässt die Mannschaft erneut wählen.

Bremen – Marco Friedl hatte seinen Wunsch bereits vor einiger Zeit geäußert: „Ich will hier einige Jahre Kapitän sein.“ Und auch Trainer Ole Werner hatte unmittelbar nach der abgelaufenen Saison betont, dass sich der Verteidiger des SV Werder Bremen keine Sorgen um sein Amt machen müsse, er die spezielle Führungsrolle im Team auch weiterhin ausüben werde. Nun, ein paar Wochen später, ist die Garantie ein wenig ins Wanken geraten.

„Aktuell ist geplant, dass es so bleibt“, sagt der Coach des SV Werder Bremen zwar zum Start in die Vorbereitung, will eine Umbesetzung auf diesem Posten aber nicht mehr kategorisch ausschließen. „Logischerweise wird es Veränderungen im Kader geben und dann wird man sich am Ende über dieses Thema Gedanken machen, wenn wir konkret wissen, wie die Mannschaft aussieht. Um dann Mannschaftsrat und Kapitän so zu benennen, dass es uns gut durch die Saison trägt.“

Kapitänsamt bei Werder Bremen: Ole Werner lässt die Mannschaft erneut wählen

Der 25-jährige Marco Friedl war in der vergangenen Spielzeit der jüngste Mannschaftsführer der gesamten Liga und trat bei Werder Bremen das schwere Erbe des hoch angesehenen Ömer Toprak an. Eine Rolle, in die der österreichische Nationalspieler erst Stück für Stück hineinwachsen musste. Kommunikativ war und ist er, auf dem Platz trieb und treibt er seine Teamkollegen auch mit großen Gesten immer wieder an. Das Problem: Die eigenen Leistungen waren in der Aufstiegssaison schwankend, weshalb Friedl dem Vernehmen nach intern als Kapitän nicht unumstritten ist. „Am Ende ist es wichtig, dass du ein Führungsteam hast, das die Mannschaft auch repräsentiert. Du brauchst die richtigen Leute, die vorweggehen“, hebt Werner hervor.

Mögliche Alternativen gibt es im Kader: Niklas Stark trug die Armbinde bereits früher bei Hertha BSC und hat sich mittlerweile zum Bremer Abwehrchef gemausert, Neuzugang Naby Keita ist derzeit Kapitän der Nationalmannschaft Guineas. Auch Niclas Füllkrug, sofern er denn bei Werder Bremen bleibt, käme für die Rolle zweifelsfrei in Frage. Als derzeitiger Vize stünde zudem Milos Veljkovic zum Aufrücken bereit. Und wer weiß, wen die Bremer demnächst noch verpflichten? „Ich warte ab, welche Charaktere da sind, dann können wir das Richtung Ende der Vorbereitung beantworten“, sagt Ole Werner. Sicher ist: Der Trainer lässt erneut die Mannschaft – anders als an vielen anderen Bundesligastandorten – den Kapitän wählen.

Werder Bremens Marvin Ducksch über Kapitän Marco Friedl: „Ich glaube, dass er da auf einem richtig guten Weg ist“

Zuspruch erhält Marco Friedl derweil von Stürmer Marvin Ducksch, der sich nach eigener Aussage gut eine weitere Amtszeit des Defensivakteurs vorstellen kann. „Es war im letzten Jahr etwas komplett Neues für ihn und eine Situation, von der er vorher vielleicht noch nicht wusste, wie viel Druck da mitunter auf seinen Schultern lasten kann“, sagt Ducksch. „Nichtsdestotrotz hat er eine gute Bundesligasaison gespielt und ist jetzt ein Jahr weiter. Ich glaube, dass er da auf einem richtig guten Weg ist.“ (mbü)