Sind das die neuen Werder-Trikots?

Scheinbar wurden die neuen Werder-Trikots für die Saison 2019/20 in einem Schaufenster in Diepholz entdeckt.

Wie wird das neue Werder-Trikot für die Saison 2019/20 aussehen? Diese Frage brennt vielen Fans seit Wochen unter den Nägeln. Offiziell vorgestellt wird das neue Design erst Ende Juni, aber schon jetzt kursieren unzählige Motive vom angeblich neuen Design im Netz.

Fakt ist: Werder Bremen tauscht erneut das komplette Sortiment. Es wird drei neue Versionen (Heim, Auswärts, Event) geben und scheinbar wurden am Freitag das Heim- und das Auswärtstrikot der neuen Saison in einem Sportgeschäft in Norddeutschland entdeckt.

Wenn der lokale Sporthändler etwas zu vorschnell ist, leakt er mal eben zwei #werder Trikots für die Saison 2019/2020. #svw #gähn pic.twitter.com/l0XjZYI5Fr — Luca Koe (@luc_koe) 14. Juni 2019

Auf dem Bild, welches durch das Schaufenster fotografiert wurde, sind zwei eher schlicht gehaltene Trikots zu sehen. Das Heim-Jersey ist in einem schlichten Grün gehalten, auswärts wird in einem ebenso schlichten Weiß gespielt. Vorausgesetzt es handelt sich tatsächlich um die neue Arbeitskluft der Grün-Weißen. Man darf gespannt bleiben...

Quelle: DeichStube