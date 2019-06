Werder zeigt die neuen Trikots

Bremen - Jetzt hat der SV Werder Bremen das Geheimnis gelüftet und zumindest zwei der drei neuen Trikots für die Saison 2019/20 präsentiert.

Sie sind ab Freitag im Fanshop, online bei werder.de und im Handel erhältlich. Der Preis beträgt ohne Nummer und Namen 84,95 Euro. Die Variante für Kinder soll 69,95 Euro kosten

Beim Heim- und Auswärtstrikot setzen die Bremer wie gehabt auf die Vereinsfarben Grün und Weiß. Beide Varianten kommen auf den ersten Blick etwas schlicht daher, sollen aber trotzdem echte Hingucker sein.

Werder Bremen startet Ab Freitag den Verkauf der neuen Trickots

,,2019/20 laufen Rashica, Eggestein und Co. in einem klassischen grünen Heimtrikot aus fein strukturiertem Material für eine cleane, frische Optik auf. Passend dazu: Ein strahlend weißer Rundhalskragen zum Umschlagen mit kontrastierendem Grün und weißen Streifen innen am gerippten Ausschnitt", heißt in einer Pressemitteilung des Bundesligisten. Und zum weißen Trikot steht dort: ,,Angelehnt an das Trikot von 1991 mit abwechselnd matten und glänzenden Streifen entspricht der Look des Auswärtstrikots dem aktuellen Zeitgeist und bietet dabei alle Funktionseigenschaften, auf die es auf dem Platz ankommt. An den Ärmelbündchen besticht das Trikot durch ein abstraktes, kontrastierendes Double-Diamond-Muster in grün sowie einen einen abgesetzten V-Ausschnitt."

Werder startet am Freitag um 10 Uhr im Fanshop mit dem Verkauf, ab 13 Uhr werden auch einige Profis vor Ort sein.

Zur letzten Meldung von 16.30 Uhr

Neulich hing es schon in einem Sportgeschäft in Norddeutschland, nun hat ein weiterer Laden in Niedersachsen das neue Trikot des SV Werder Bremen vorzeitig veröffentlicht.

Bei Instagram tauchte nicht nur ein Bild des neuen Heimtrikots auf, sondern auch der Hinweis, dass es ab Samstag zu kaufen ist. Der Preis beträgt demnach ohne Nummer und Namen 84,95 Euro. Die Variante für Kinder soll 69,95 Euro kosten. Werder selbst hat seinen Trikotsatz für die Saison 2019/20 noch nicht vorgestellt, damit wird am Freitag beim offiziellen Trainingsauftakt gerechnet.

+ Die neuen Werder-Trikots sind ab Samstag erhältlich. © instagram

Werder Bremen bekommt drei neue Trikot-Modelle

Ausrüster Umbro hat drei neue Modelle (Heim, Auswärts, Event) entworfen. Das Heimtrikot kommt sehr schlicht daher in einem hellen Grünton. In der Fremde will Werder in Weiß antreten. Offen ist noch, wie das Eventtrikot aussieht.

+ Mitte Juni wurde das neue Werder-Trikot bereits in einem Schaufenster in Diepholz entdeckt. © Luca Koe

Zur Erstmeldung vom 15.Juni 2019

Sind das die neuen Werder-Trikots?

Wie wird das neue Werder-Trikot für die Saison 2019/20 aussehen? Diese Frage brennt vielen Fans seit Wochen unter den Nägeln. Offiziell vorgestellt wird das neue Design erst Ende Juni, aber schon jetzt kursieren unzählige Motive vom angeblich neuen Design im Netz.

Fakt ist: Werder Bremen tauscht erneut das komplette Sortiment. Es wird drei neue Versionen (Heim, Auswärts, Event) geben und scheinbar wurden am Freitag das Heim- und das Auswärtstrikot der neuen Saison in einem Sportgeschäft in Norddeutschland entdeckt.

Wenn der lokale Sporthändler etwas zu vorschnell ist, leakt er mal eben zwei #werder Trikots für die Saison 2019/2020. #svw #gähn pic.twitter.com/l0XjZYI5Fr — Luca Koe (@luc_koe) 14. Juni 2019

Auf dem Bild, welches durch das Schaufenster fotografiert wurde, sind zwei eher schlicht gehaltene Trikots zu sehen. Das Heim-Jersey ist in einem schlichten Grün gehalten, auswärts wird in einem ebenso schlichten Weiß gespielt. Vorausgesetzt es handelt sich tatsächlich um die neue Arbeitskluft der Grün-Weißen. Man darf gespannt bleiben...

Quelle: DeichStube