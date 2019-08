Bartels muss operiert werden - Auch Augustinsson fällt gegen Atlas aus

Bremen - Die Leidenszeit von Fin Bartels geht weiter. Der Stürmer von Werder Bremen hat in der Saison-Vorbereitung wieder einen Rückschlag erlitten und muss am Knie operiert werden.

Das berichtete Werder-Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Atlas Delmenhorst (Samstag, 20.45 Uhr). Fin Bartels habe wohl durch die hohe Belastung im Training Flüssigkeit im Knie, die entfernt werden müsse.

„Es ist nichts Schlimmes“, sagte Kohfeldt, der froh ist, dass Bartels immerhin einen großen Teil der Saison-Vorbereitung absolviert hatte. „Es wird ihn nicht so weit zurückwerfen. Aber es ist einfach ärgerlich.“ Kohfeldt geht von „maximal vier Wochen Ausfallzeit“ aus. In der Länderspielpause im September solle Bartels wieder dabei sein.

Für das Spiel am Samstag gegen Atlas Delmenhorst ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird Ludwig Augustinsson. Der Linksverteidiger hatte in der vergangenen Woche kaum trainiert - noch eine Folge der Belastungsreaktion von Augustinssons Knie während des Trainingslagers in Grassau. Der Schwede müsse erst wieder mehr ins Training kommen, so Kohfeldt.

Werder Bremen: Bei Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp ist Geduld gefragt

Bei den Innenverteidigern Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss), die beide praktisch die gesamte Vorbereitung verpasst hatten, ist weiter Geduld gefragt. Veljkovic werde erst nach der Länderspielpause wieder ein Thema sein, erklärte Kohfeldt: „Vorher wird es nicht klappen. Sein Aufbau wird nach und nach beginnen.“

Langkamp soll schon vorher wieder dabei sein, aber wird wohl auch den Bundesliga-Start von Werder Bremen in gut einer Woche verpassen. „Düsseldorf halte ich im Moment für unrealistisch“, sagte Kohfeldt, der noch auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am zweiten Spieltag hofft. „Sich auf einen Tag festzulegen, wird schwierig.“

Mehr News zu Werder Bremen

Unterdessen arbeiten die Grün-Weißen an der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers: Der Transfer von Ömer Toprak zu Werder Bremen rückt näher.

Quelle: DeichStube