Neue Marktwerte für den SV Werder: Stage und Ducksch mit größtem Plus

Von: Timo Strömer

Teilen

Neue Marktwerte für die Profis des SV Werder Bremen: Marvin Ducksch (li.) und Jens Stage (re.) legen am meisten zu. © gumzmedia

Bremen - Das Branchenportal „transfermarkt.de“ hat im Rahmen eines Bundesliga-Updates die Marktwerte des SV Werder Bremen aktualisiert: Die größten Gewinner sind Jens Stage und Marvin Ducksch.

Acht Spieler des SV Werder Bremen erhalten im Zuge der jüngsten Bundesliga-Analyse von „transfermarkt.de“ neue Marktwerte. Das größte Plus verzeichnet dabei Jens Stage: Der Mittelfeldspieler kam zum Ende seiner ersten Bundesliga-Saison immer besser in Fahrt, folglich steigt sein Marktwert von 3,5 Millionen auf 5 Millionen Euro.

Neue Bundesliga-Marktwerte: Jens Stage und Marvin Ducksch legen beim SV Werder Bremen am meisten zu

Ebenfalls hoch geht es für Marvin Ducksch: Der Stürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit zwölf Tore erzielt und sieben weitere Treffer vorbereitet hat, legt um 1 Million zu und ist laut „transfermarkt.de“ jetzt 7,5 Millionen Euro wert. Der Marktwert von Niclas Füllkrug bleibt indes unverändert bei 13 Millionen Euro.

Leichte Korrekturen werden zudem bei Marco Friedl (jetzt 7 Millionen Euro), Mitchell Weiser (neuer Marktwert: 6 Mio. Euro) und Milos Veljkovic (5,5 Mio. Euro) vorgenommen, deren Markwerte jeweils um 500.000 Euro steigen. Außerdem geht Eren Dinkcis Wert von 700.000 auf 1 Million Euro hoch. Ein Marktwert-Minus erhalten unterdessen Leonardo Bittencourt (-700.000 Euro) und Manuel Mbom (-200.000 Euro). Bittencourt wird nun auf 2,8 Millionen Euro taxiert, Mbom auf 800.000 Euro. Alle Marktwerte des SV Werder Bremen gibt es hier auf „transfermarkt.de“.

So entstehen die Marktwerte des SV Werder Bremen bei „transfermarkt.de“

Die Marktwerte des SV Werder Bremen entstehen nach Angaben von „transfermarkt.de“ unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie eines starken Einbezugs der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation mit ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. (tst)