Neue Abwehrsorgen vor dem Bayern-Spiel - aber Bartels zurück im Kader

Bremen - Gute und schlechte Nachrichten vom Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Spiel gegen den FC Bayern München.

Zuerst die schlechten: Werder Bremen bekommt neue Sorgen in der Abwehr. Niklas Moisander verpasste das Abschlusstraining am Freitag, trainierte nur individuell. Der Kapitän soll nach Angaben des Bundesligisten immerhin mit nach München fliegen, sein Einsatz dürfte aber gefährdet sein. Definitiv nicht dabei sein wird Sebastian Langkamp. Der Innenverteidiger fällt mit Rückenproblemen aus.

Fin Bartels nach Verletzung erstmals wieder im Kader des SV Werder Bremen

Jetzt die guten Nachrichten: Leonardo Bittencourt, der unter der Woche krank war, trainierte am Freitag mit - ein positives Signal vor dem Spiel gegen den Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr). Und eine große Überraschung gab es noch: Der dauerverletzte Angreifer Fin Bartels kehrt nach neun Monaten erstmals in den Bundesliga-Kader zurück. Das teilte Werder Bremen am Rande des Abschlusstrainings mit. (han)

Quelle: DeichStube