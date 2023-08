Valdez überragt: Deutlicher Sieg für Werders Traditionself

Von: Mario Nagel

Nelson Valdez erzielte im Spiel der Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen beim SC SW Bakum drei Tore. © IMAGO/Ulmer

Angeführt von einem überragenden Nelson Valdez hat die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen ein Freundschaftsspiel gegen den SC Schwarz-Weiß Bakum gewonnen. Der Stürmer war beim 5:0-Erfolg an allen fünf Toren direkt beteiligt.

Bakum – Nächster Sieg für die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen: Im Freundschaftsspiel beim SC Schwarz-Weiß Bakum (Landkreis Vechta) setzte sich die Legendenmannschaft der Grün-Weißen am Samstag vor etwa 500 Zuschauern souverän mit 5:0 (3:0) durch. Überragender Mann im Spiel gegen die Bakumer Altherrenmannschaft war dabei Nelson Valdez.



Der 39-Jährige, der von 2001 bis 2006 als Profi beim SV Werder Bremen unter Vertrag gestanden hat und zurzeit als Co-Trainer bei der U23 tätig ist, erzielte gleich drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Der erste Treffer gelang ihm schon nach sieben Minuten. In der 18. Minute erhöhte Publikumsliebling Ailton nach Vorlage von Valdez zum 2:0, ehe der Paraguayer selbst das 3:0 nachlegte (26.). Im zweiten Durchgang der Partie, die über zweimal 30 Minuten ausgetragen wurde, erzielte der Angreifer schließlich seinen dritten Treffer (38.). Den Schlusspunkt setzte Aaron Hunt - wiederum auf Vorlage von Nelson Valdez.

Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen gelingt der elfte Sieg im zwölften Einsatz in diesem Sommer

Die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen feierte damit im zwölften Einsatz in diesem Sommer den elften Sieg, erst in der Vorwoche hatten die Grün-Weißen ein Blitzturnier in Wilhelmshaven gewonnen. Die einzige Niederlage kassierten Werders Allstars bislang beim 3:5 gegen Schwarz-Weiß Osterfeine. Das nächste Spiel der Werder-Legenden steigt bereits am 2. September um 16 Uhr beim VfL SG Böddenstedt. Bis Ende September warten insgesamt noch fünf Spiele auf die Bremer. (nag)