Wunder und Wunden – Werder im Wandel der Zeit: „Nachholspiel“-Podcast mit Gaststar Philipp Bargfrede live in Bremen! Jetzt Tickets gewinnen

Von: Malte Bürger, Timo Strömer

Teilen

Wunder und Wunden – Werder Bremen im Wandel der Zeit: „Nachholspiel“-Podcast mit Gaststar Philipp Bargfrede live in Bremen! Jetzt Tickets gewinnen! © gumzmedia/ Nachholspiel

Bremen – Der Podcast „Nachholspiel“ macht Halt in Bremen: Am 19. Oktober sind die Fußball-Experten im Rahmen einer Live-Tour im „Tower“ zu sehen – und natürlich zu hören. Special Guest ist kein Geringerer als Werder-Urgestein Philipp Bargfrede. Wer dabei sein möchte, kann jetzt Tickets gewinnen!

Ob König Otto, den betrunkenen Schiedsrichter Ahlenfelder oder Torhamster Ailton. Das Weserstadion hat jede Menge Geschichte und Geschichten erlebt. Einiges wird der „Nachholspiel“-Podcast live im Tower mit Ex-Werder-Profi Philipp Bargfrede besprechen. Es wird ein grün-weißer Abend, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen und schnell klar wird: Hier regiert der SVW! Los geht es im Bremer Tower am Mittwoch, 19. Oktober, um 20.30 Uhr. Spannend: Im Vorfeld des Live-Events spielt der SV Werder Bremen im DFB-Pokal auswärts beim SC Paderborn 07. Also am besten das Spiel schauen und im Anschluss direkt in den Tower, um der Analyse des „Nachholspiel“-Podcasts zu lauschen. Neben Philipp Bargfrede wird dann auch Timo Strömer vom DeichStube-Podcast „eingeDEICHt“ auf der Bühne dabei sein.

„Nachholspiel“-Podcast live in Bremen mit Werder-Urgestein Philipp Bargfrede - jetzt Tickets gewinnen!

Bock, dann im Publikum zu sitzen? Tickets für „Nachholspiel“ live gibt es hier - und die DeichStube verlost 5x2 Karten. Einfach eine E-Mail mit eigener Anschrift und Telefonnummer sowie dem Betreff „Nachholspiel“ an gewinnspiel@deichstube.de schicken. Die Gewinner werden von der Redaktion ausgelost und im Anschluss informiert. Einsendeschluss ist Montag, 10. Oktober, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht es zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele.

Der „Nachholspiel“-Podcast besteht aus den Sport-Kommentatoren Hans von Brockhausen (DAZN, NDR, ZDF, Eurosport, Sky), Mario Harter (Eurosport, ZDF, TV 24, Sky) und Oliver Lipinski (Sky). Das Trio beleuchtet in seinem Podcast mit Gästen unvergessene Momente der Fußball-Geschichte. Das Konzept des Podcasts ist wie die Freistöße von Mario Basler: Einfach und genial! Einer bereitet das Thema vor, die anderen beiden hören zu und stellen blöde Fragen oder wilde Thesen auf. Eine vollgepackte Geschichtsstunde fürs Ohr mit hohem journalistischem Anspruch und großem Lernfaktor. Nachholspiel ist der andere Fußball-Podcast: ausgewogen, leidenschaftlich und unterhaltsam. „Nachholspiel“ gibt‘s seit Sommer 2019, bisher sind knapp 150 Folgen erschienen. Darunter natürlich auch Episoden mit Werder Bremen-Bezug: Double-Saison (Folge 132) und Ahlenfelder (Folge 110). „Nachholspiel“ könnt Ihr überall hören, wo es Podcasts gibt.

Und jetzt geht „Nachholspiel“ erstmals auf Deutschland-Tour! Stationen sind Berlin, Bremen, Hamburg, Köln und München – pro Stadt natürlich mit jeder Menge Fußball-Geschichte(n), interaktiven Fragerunden, einem Quiz und Gästen! Also seid dabei!