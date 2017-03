Nach der Doppel-Verletzung: Wie steht es um Fritz und Junuzovic?

Bremen - 2:0 gewonnen, aber Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic verloren: Der Sieg im Abstiegskampf gegen Darmstadt 98 kommt Werder Bremen teuer zu stehen.

Denn die Personalsorgen im defensiven Mittelfeld verschärfen sich wieder erheblich. Neben Thomas Delaney und Philipp Bargfrede sind jetzt auch Junuzovic und Fritz ausgefallen. Innerhalb von nur wenigen Minuten mussten beide Sechser verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Das ist extrem bitter", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri nach dem Spiel.

Junuzovic hatte sich schon nach fünf Minuten wehgetan, als er bei einem Schussversuch in den Boden trat. Dabei verdrehte sich der Österreicher den Rücken, die Schmerzen zogen auch in den Oberschenkel. Junuzovic schleppte sich noch rund 25 Minuten mehr schlecht als recht durch die Partie und zeigte dann an: Es geht nicht weiter.

Nur fünf Minuten später erwischte es Nebenmann Clemens Fritz, der nach einer Gelbsperre gegen Darmstadt erst wieder ins Team gerückt war. Der Kapitän knickte im Zweikampf mit Jerome Gondorf um und humpelte mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz. "Es war sehr schmerzhaft", erklärte Nouri nach dem Spiel für Fritz.

Gut für Werder, dass Florian Grillitsch mittlerweile wieder fit ist. Der 21-Jährige ersetzte gemeinsam mit Maximilian Eggestein das verletzte Gespann. Genauere Diagnosen - und Näheres über eventuelle Ausfallzeiten - erwartet Werder erst am Sonntag.

han