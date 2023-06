Aus Natur wird Hybrid: Werder bekommt neue Trainingsplätze

Von: Daniel Cottäus

Der SV Werder Bremen bekommt ab der neuen Saison neue Trainingsplätze. Aus Natur- wird Hybrid-Rasen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen musste für Trainingseinheiten in der vergangenen Bundesliga-Saison regelmäßig auf Platz 11 ausweichen. Das soll im neuen Jahr nicht mehr vorkommen, weshalb die Trainingsplätze jetzt grundlegend erneuert werden.

Bremen – Als die vergangene Saison so allmählich in die heiße Phase ging, waren sie nicht mehr zu gebrauchen, die beiden Trainingsplätze des SV Werder Bremen, direkt am Osterdeich gelegen, was Cheftrainer Ole Werner wenig überraschend nicht gerade erfreute. „Die Plätze sind inzwischen schon wieder runtergerockt. Das Gleiche hatten wir schon im letzten Jahr“, monierte der 34-Jährige kurz vor Ostern, ehe er mit seiner Mannschaft für den Rest der Saison auf „Platz 11“ auswich. Wiederholen soll sich das in der Spielzeit 2023/24 nicht, weshalb Werders Greenkeeper während der Sommerpause quasi im Dauereinsatz sind.

Werder Bremens Trainingsplatz bekommt ab der neuen Saison einen Hybridrasen

Die Arbeiten an Trainingsplatz vier haben dabei schon kurz nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison begonnen. Bis zum Trainingsauftakt Anfang Juli werden sie definitiv abgeschlossen sein. Mit Platz fünf geht es in den kommenden Tagen weiter. Genauso wie beim Rasen im Wohninvest Weserstadion wollte Werder Bremen vor der Erneuerung erst das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine abwarten.

Während im Stadion der Hybridrasen aufgefrischt wird, bekommt Trainingsplatz fünf, auf dem bisher Naturrasen lag, überhaupt erst einen verpasst. Hintergrund: Werder Bremen möchte die beiden Trainingsplätze künftig zusammenlegen, um sie bei Bedarf auch quer nutzen zu können. Laut Verein ließe sich so die Spielfeldgröße aus dem Stadion imitieren, worauf Trainer Werner wert legt. „Auf so einem Niveau, wo manchmal ein, zwei Prozent im Spiel entscheiden, kann das schon sehr wichtig sein, auf hohem Niveau zu trainieren“, hatte er kürzlich betont. (dco)