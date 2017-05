Baumann fordert Reaktion gegen Hoffenheim

Köln - Alexander Nouri grinste. Der Werder-Coach hat sicher noch nie so entspannt nach einer Niederlage geguckt wie nach dem 3:4 (2:3) in Köln.

Und er setzte noch einen oben drauf und gab seiner Mannschaft bis einschließlich Montag frei. Verlierer werden selten oder eher nie derart belohnt. Doch die Bremer Situation ist nach dem harten Abstiegskampf eben eine ganz besondere – die Erleichterung über das Erreichte viel größer als die Enttäuschung über das vielleicht Verlorene. Wenngleich Sportchef Frank Baumann da offenbar etwas anders tickt.

„Ich hätte gerne hier gewonnen, wir haben viel investiert. Aber ich mache den Jungs keinen Vorwurf“, sagte Nouri: „Wir müssen die Niederlage akzeptieren, Köln hat das gut gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit.“ Die Mannschaft soll die freien Tage nutzen, um sich zu erholen.“

Baumann: „Wir glauben noch daran, dass wir es schaffen können“

Und dann? Bei aller Gelassenheit nach dem Ende der Super-Serie von elf nicht verlorenen Spielen am Stück hat Nouri die Saison längst noch nicht abgehakt. „Wir wollen die nächsten beiden Spiele gewinnen und schauen, wozu das reicht“, merkte der Coach noch an. Das war sehr im Sinne von Sportchef Baumann.

Der Ex-Profi war mit dem Auftritt nicht ganz so zufrieden wie der Trainer und monierte: „Die erste halbe Stunde waren uns die Kölner deutlich überlegen, wir sind verdient in Rückstand geraten. Da haben wir nicht richtig dagegengehalten.“ Und durchaus kämpferisch fügte Baumann dann an: „Wir haben aber immer noch ein Ziel vor Augen und glauben noch daran, dass wir es schaffen können.“

Gemeint ist natürlich die Qualifikation für die Europa League. Zwei Spiele bleiben noch – erst das Heimspiel gegen Hoffenheim, dann die Partie in Dortmund. Zwei ganz schwere Aufgaben gegen künftige Champions-League-Teilnehmer. Doch das lässt Baumann nicht gelten. Nach dem guten Kampf, aber weniger guten Spiel in Köln fordert Baumann: „Gegen Hoffenheim wollen wir eine Reaktion zeigen und uns mit einem guten Heimspiel von unseren Fans verabschieden.“

Quelle: WerderStube