Werder nach der Hinrunde im großen Taktik-Check

Bremen - Die Hinrunde ist beendet. Zeit für unseren Taktik-Kolumnisten Tobias Escher, die Halbserie noch einmal Revue passieren lassen. Wie schlägt sich Florian Kohfeldt bislang an der Taktiktafel? Wie sah seine bevorzugte Taktik aus? Und wie könnte es nach der Winterpause weitergehen?

Die Zeit zwischen den Jahren bietet stets die Möglichkeit, das ausgehende Jahr ausgiebig zu reflektieren. Im Falle von Werder Bremen fällt diese Analyse nicht schwer. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: In den ersten sieben Bundesliga-Partien holte Werder 17 Punkte, in den darauffolgenden neun nur noch vier. Der Vorsatz für das kommende Jahr muss also lauten, wieder an die Leistungen der ersten Saisonspiele anzuschließen. Oder etwa nicht?

Wirft man einen analytischen Blick auf die Hinrunde, zeigt sich: Es wird nicht genügen, das Erfolgssystem aus den ersten Wochen der Saison zu reaktivieren. Ein Grund, warum Werder zuletzt schwächelte: Die Gegner hatten sich auf das erfolgreiche System der ersten Woche eingestellt.

Erfolge im 4-3-3-System

Florian Kohfeldt war es in der Sommerpause gelungen, sein Team spielerisch weiterzuentwickeln. Dominant sollten seine Bremer auftreten, Ball und Gegner laufen lassen. Als Stammsystem hatte Kohfeldt eine Mischung aus 4-3-3 und 4-4-2 ausgetüftelt. Diese Mischung aus zwei Formationen garantierte, dass Werder sowohl offensiv als auch defensiv funktionierte. Bei Ballbesitz fächerte das Team im 4-3-3 weit auf, besetzte besonders die Räume im Mittelfeld gut. Bei gegnerischem Ballbesitz ließen sich die Außenstürmer etwas zurückfallen, während Mittelfeld-Zugang Davy Klaassen nach vorne rückte. Im 4-4-2 konnte man mit zwei kompakten Viererketten die Räume schließen und zugleich hohen Druck auf den Gegner ausüben.

+ Ein gefürchtetes Trio: Maximilan Eggestein, Max Kruse und Davy Klaassen (v.l.n.r.). © imago

Dieses System perfektionierten die Bremer in den ersten Partien. Vor allem ihre Angriffe über die Flügel waren bei den Gegnern gefürchtet. Die Achter Klaassen und Maximilian Eggestein bewegten sich häufig auf die Außen. Auch Max Kruse ließ sich häufig auf die linke Seite fallen. Bremen schuf Überzahlen und kombinierte sich mit Geschwindigkeit auf den Flügeln durch.

Das funktionierte, weil sämtliche Spieler die Mechanismen verinnerlicht hatten; Kohfeldt stellte in dieser Phase seine Startelf kaum um. Zudem gehören Eggestein und Klaassen zu den laufstärksten Spielern der Liga. Eggestein spulte in der Hinrunde die zweitmeisten Kilometer aller Bundesliga-Akteure ab (nach Leipzigs Diego Demme), Klaassen folgt auf Rang sieben.

Kein Alternativsystem

Nach rund einem Drittel der Saison hatten sich die Gegner jedoch zusehends auf den Bremer Stil eingestellt. Viele Gegner verzichteten auf den Ballbesitz. Stattdessen begannen sie, sich in der eigenen Hälfte zu verbarrikadieren. Viele Gegner achteten penibel darauf, die Flügel mit drei Spielern zu sichern. Bremen sollte hier keine Möglichkeit bekommen, Überzahlen zu schaffen.

Im zweiten Drittel der Hinrunde testete Kohfeldt daher alternative Systeme aus. Doch die meisten seiner Ideen gingen schief. Gegen Leverkusen begann Kohfeldts Suche, als er überraschend auf eine Dreierkette umstellte. Bremens Abwehr war überfordert mit dem neuen System, Werder verlor mit 2:6. Gegen Mainz (0:2) wandelte Kohfeldt sein 4-3-3-System ab, gegen Freiburg überzeugte Bremen ebenfalls nicht in einem neuen 4-4-2-System (1:1). In all den Partien hatte Bremen mehr Ballbesitz als der Gegner; sie wussten aber nicht, wie sie aus diesem Ballbesitz Torchancen kreieren sollen.

Raute als neue Stammformation?

Ergebnistechnisch setzte sich der Abwärtstrend zwar bis zum Ende der Hinrunde fort. Aus taktischer Sicht zeigte sich Werder im letzten Drittel der Hinrunde jedoch stark verbessert. Kohfeldts Suche nach einem neuen System fand gegen Fortuna Düsseldorf ein Ende. Er zog Max Kruse ins offensive Mittelfeld zurück und ließ ihn hinter einem Doppelsturm agieren. Die Raute war geboren.

Diese neue Formation half dem Kapitän, aus seinem Formtief herauszufinden. Kruse konnte sich als Zehner stärker in den Spielaufbau seiner Mannschaft integrieren. Zugleich fand Kruse dank des Doppelsturms mehr Anspielmöglichkeiten vor dem Ball. Auch defensiv funktionierte das System, da die Stürmer gewissenhaft gegen den Ball mitarbeiteten.

Mit der neuen Formation sprang Werder gewissermaßen auf einen Trend der Liga auf. Auch andere Teams erlebten einen Aufschwung, nachdem sie auf eine Raute umgestellt haben, so etwa Mainz oder Wolfsburg. In Punkte Ergebnisse stimmt es bei Werder noch nicht. Doch Werder zeigte gegen Hoffenheim (1:1) und in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig (2:3) stark verbesserte Leistungen im neuen Rautensystem. In der Winterpause dürfte Kohfeldt weiter an dieser Variante feilen.

Mehr Flexibilität

Wahr ist auch: Kohfeldt ist in den vergangenen Monaten flexibler geworden in der Wahl seiner Taktik. Häufig stellt er während des Spiels um, möchte seiner Mannschaft mit Impulsen von der Bank helfen. So setzt Werder bei Rückständen häufig auf eine enorm offensive Dreierketten-Variante. Risiko scheut Kohfeldt ohnehin nicht: Wenn Bremen zurückliegt, wirft er Stürmer um Stürmer aufs Feld. Mal geht dieser Plan auf (3:1 gegen Düsseldorf), mal nach hinten los (2:3 gegen Leipzig).

Von seiner offensiven Denkweise dürfte Kohfeldt im neuen Jahr nicht abkehren. Auch an seiner Vorliebe für Ballbesitzfußball wird Kohfeldt nicht rütteln. Egal, welche Variante zum Einsatz kommt: Bremen will das Spiel gestalten, kombinieren, den Gegner dominieren. Welche Variante Kohfeldt jedoch im Auftaktspiel gegen Hannover zum Einsatz bringen wird – das weiß nur er. Eins ist sicher: Aus taktischer Sicht wird 2019 ebenso spannend beginnen, wie 2018 endete.

