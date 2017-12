Nach dem Bartels-Aus: Mit einer 1b-Lösung geht es nicht

Ich bin diesmal überzeugt das Werder einen holt und auch Geld in die Hand nimmt alles andere wäre fahrlässig und hätte nichts mit professionellen handeln zu tun . Bin auch überzeugt das weiß Baumann und er wird es tun. Jetzt muss ich daran denken wie ich hier belächelt wurde als ich gerne Bebou von Düsseldorf bei Werder gesehen hätte . Ja jetzt ist er in Hannover und er könnte gut zu Werder passen . Also kommen wird garantiert einer und ich bin gespannt wer es wird. Wie wichtig der Sieg gestern war zeigt das Freiburg heute in Köln gewonnen hat . An alle die Manschaften die jetzt schon 17 – 20 Punkte haben und gedacht haben sie sind schon weit weg von Werder und Freiburg , da kann man jetzt schon sagen das wird eine Rückrunde wo wir noch so manche Überraschung erleben werden