Keita erstmals im Werder-Mannschaftstraining – Nationalspieler um Füllkrug zurück

Naby Keita hat am Mittwochvormittag erstmals das Mannschaftstraining beim SV Werder Bremen absolviert.

Naby Keita hat seine Premiere im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen gefeiert. Niclas Füllkrug und die weiteren Nationalspieler sind derweil für die obligatorischen Leistungstests zurückgekehrt.

Bremen – Vorangegangen ist Naby Keita noch nicht, doch immerhin in der zweiten Reihe an der Seite von Vizekapitän Milos Veljkovic war er zu finden. In orangefarbenen Fußballschuhen klackerte der Mann über den gepflasterten Weg vom Wohninvest Weserstadion hin zum Trainingsplatz des SV Werder Bremen, auf den am Mittwochvormittag alle Blicke gerichtet waren: Der Neuzugang vom FC Liverpool absolvierte sein erstes Mannschaftstraining an der Weser.

Auch ein anderer Profi, auf den man in Bremen derzeit ganz besonders blickt, hat die Arbeit wieder aufgenommen: Niclas Füllkrug ist zurück bei Werder Bremen, doch der umworbene Torschützenkönig war bereits früh am Morgen im Innern des Stadions verschwunden. Wie die anderen zurückgekehrten Nationalspieler Jiri Pavlenka, Ilia Gruev und Romano Schmid absolvierte Füllkrug die obligatorischen leistungsdiagnostischen Tests, die der Großteil der Mannschaft schon vor gut einer Woche hinter sich gebracht hatte.

Naby Keita macht im ersten Training bei Werder Bremen einen spielfreudigen Eindruck

Vermutlich am Donnerstag soll Füllkrug dann auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen – womit einige Fans mit Abschluss der vergangenen Saison schon gar nicht mehr gerechnet hätten. Schließlich hat Niclas Füllkrug viele Interessenten, das große Transfer-Thema begleitet den 30-Jährigen durch diesen Sommer. Noch aber ist er zumindest da – und wird in Kürze dann auch mit Naby Keita zusammen auf dem Platz stehen. Keita machte am Mittwoch selbst direkt einen spielfreudigen Eindruck und regte bei den rund 100 Fans am Trainingsplatz durchaus die Fantasie an, wie wohl ein Zusammenspiel mit Füllkrug aussehen würde.

Neben den Nationalspielern fehlten im Training am Mittwoch weiterhin die Rekonvaleszenten Mitchell Weiser, Amos Pieper, Felix Agu und Dikeni Salifou. Auch Christian Groß und U23-Talent Daniel Ihendu setzten beim Mannschaftstraining aus. Leonardo Bittencourt spulte auf dem Platz derweil eine individuelle Einheit ab. (han)