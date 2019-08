Werder-Transfers: Florian Kohfeldt schwärmt bereits von Wunschspieler Nabil Bentaleb

Der SV Werder Bremen will Nabil Bentaleb holen, der Schalker will nach Bremen. Wann wird der Wechsel fix gemacht?

Bremen – Werder Bremen will Nabil Bentaleb von Schalke 04 holen. Das ist kein Geheimnis mehr, beide Clubs haben das inzwischen bestätigt. Und deshalb spricht nun auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt öffentlich über den 24-jährigen Mittelfeldspieler.

„Er ist ein Spieler von einer Qualität, die wir sonst nicht bekommen können, sondern nur in Sondersituationen“, schwärmt Florian Kohfeldt: „Nabil Bentaleb ist in Teilen seiner Karriere ein absoluter Topspieler gewesen – zum Beispiel auch in der Premier League. Er war Stammspieler bei Tottenham Hotspur, hat bei dem Trainer dort eine hohe Wertschätzung genossen. Er hat auch beim FC Schalke 04 eine sehr prägende Rolle gespielt. Aus verschiedenen Gründen gab es dort Probleme. Deshalb sind wir in Gesprächen mit dem Spieler.“

Wechsel von Nabil Bentaleb: SV Werder Bremen spielt mit offenen Karten

Und dabei sieht es durchaus gut aus für Werder. „Wir konnten ihn davon überzeugen, dass Werder Bremen ein interessanter Verein für ihn ist“, berichtet Kohfeldt, betont aber zugleich: „Das heißt aber alles noch nicht, dass es klappt. Es ist keine Einigung da.“

Werder möchte den algerischen Nationalspieler gerne für ein Jahr ausleihen und sich eine Kaufoption sichern. Anfang der Woche wird eine Einigung erwartet. Eine Soforthilfe wäre Nabil Bentaleb für Werder Bremen allerdings nicht. Der Mittelfeldspieler wurde im Juni an der Leiste operiert. Nach seiner Reha ist er zwar wieder fit, hat aber in diesem Sommer noch kein Mannschaftstraining absolviert. Schalke 04 hatte ihn für die Clubsuche freigestellt. In Bremen müsste sich Bentaleb erst mal die nötige Wettkampfhärte antrainieren und dürfte demnach erst nach der Länderspielpause ein ernsthafter Kandidat für einen Bundesliga-Einsatz sein. (kni)

Zur letzten Meldung vom 24. August 2019:

Werder Bremen- Sportchef Baumann bestätigt: Nabil Bentaleb soll kommen

Nun hat es auch der SV Werder Bremen getan: Sportchef Frank Baumann hat sich nach der 2:3 (1:0)-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals eindeutig zum Thema Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 geäußert.

„Ich kann bestätigen, dass wir Interesse haben und uns in Gesprächen befinden. Aber es ist aber absolut noch nichts entschieden“, sagte Frank Baumann und widersprach damit der Berichterstattung in der DeichStube.

„Der Spieler kann sich vorstellen, zu Werder zu wechseln. Es wäre schön, wenn es klappt. Wenn nicht, dann müssen wir entscheiden, ob wir nach einer anderen Lösung suchen“, fügte Baumann noch an. Werder Bremen möchte Nabil Bentaleb (24) für ein Jahr vom FC Schalke 04 ausleihen. (kni)

Zur letzten Meldung vom 24. August, 14 Uhr:

Werder und Schalkes Nabil Bentaleb – es fehlen nur noch die Unterschriften

Stünde das Wochenende nicht im Zeichen des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga, wäre der Transfer von Nabil Bentaleb zum SV Werder Bremen wohl schon durch. Beide Clubs wollen sich voll auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Danach soll es dann ganz schnell gehen.

Nach Informationen der DeichStube sind sich die drei Parteien – Werder Bremen, der FC Schalke 04 und Nabil Bentaleb – weitgehend einig. Es fehlen nur noch der Medizincheck und die Unterschriften.

Andere Interessenten spielen keine Rolle mehr, denn Bentaleb will unbedingt zu Werder Bremen. Die Grün-Weißen werden den 24-jährigen Algerier für ein Jahr ausleihen und besitzen dann eine Kaufoption. Anfang der Woche dürfte der Mittelfeldspieler in Bremen eintreffen und dann alles klar machen. (kni)

Zur letzten Meldung vom 23. August 2019:

Schalke 04 bestätigt: Nabil Bentaleb vor Werder-Transfer

Der Transfer von Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen rückt immer näher. Nun gibt es das erste offizielle Statement eines Clubvertreters. Schalkes Marketing- und Kommunikationsvorstand Alexander Jobst sagte gegenüber der „WAZ“, dass sich beide Clubs in Gesprächen befinden und sich um einen Abschluss bemühen.

Laut Informationen der DeichStube soll der Wechsel des 24-jährigen Mittelfeldspielers in den nächsten Tagen perfekt gemacht werden. Geplant ist ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption für Werder Bremen. Über die Höhe der dann festgelegten Ablösesumme wird gerade noch diskutiert.

Nabil Bentaleb wäre eine enorme Verstärkung für Werder Bremen

Nabil Bentaleb wäre nach Ömer Toprak (kam von Borussia Dortmund) die zweite Topverpflichtung von Werder Bremen auf der Zielgeraden der Transferphase. Denn der Algerier gilt als hochveranlagter Fußballer, den der FC Schalke vor drei Jahren für die bemerkenswerte Ablösesumme von 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet hat.

Nach zwei ganz guten Jahren kam es in der vergangenen Saison zum Bruch. Nabil Bentaleb wurde mehrfach suspendiert, weil er sich nicht an die Regeln gehalten haben soll. Im Juni unterzog er sich einer Leistenoperation. Nach seiner Reha hält er sich in Frankreich fit. Schalke hat ihn vom Trainingsbetrieb freigestellt, damit er sich einen neuen Club suchen kann.

Nabil Bentaleb will zu Werder Bremen und dort neu durchstarten

Der ist nun gefunden: Nabil Bentaleb will bei Werder Bremen einen Neuanfang wagen. Er wird allerdings noch etwas Zeit benötigen, um die erforderliche Wettkampfhärte zu erlangen. Dann dürfte der Nationalspieler aber eine echte Verstärkung im Mittelfeld sein. Bentaleb kann als Zehner, Achter und auch als Sechser agieren. Es wird spannend, wer für ihn im Mittelfeld weichen muss – wahrscheinlich Nuri Sahin, denn Maximilian Eggestein und Davy Klaassen sind bei Trainer Florian Kohfeldt eigentlich gesetzt.

Bentaleb hat für den FC Schalke in 73 Bundesligaspielen zwölf Tore erzielt, zudem acht vorbereitet. In der Premier League war er zuvor immerhin 46 Mal zum Einsatz gekommen. Bentaleb wurde in Lille geboren, spielte für die U19 von Frankreich, entschied sich dann aber für eine Zukunft in der Nationalmannschaft von Algerien. Für die Nordafrikaner absolvierte er 35 Partien. (kni)

Zur letzten Meldung vom 20. August:

Transfer von Nabil Bentaleb: Schalke 04 wartet auf Angebot von Werder Bremen

Kommt jetzt Bewegung in den Transfer von Nabil Bentaleb? Der SV Werder Bremen ist schon eine Weile an einem Wechsel des Mittelfeldspielers vom FC Schalke 04 interessiert. Der 24-Jährige kann sich offenbar auch einen Wechsel an die Weser vorstellen. Nun hat sich sein Noch-Arbeitgeber dazu geäußert.

„Dass Nabil Bentaleb ein super Kicker ist, brauche ich nicht zu betonen. Deswegen wird es sicher für ihn einen Markt geben, wenn der Zeitdruck mit dem Schließen des Transferfensters da ist", sagte Sascha Riether, der Schalker Lizenzspieler-Koordinator, der „WAZ" über den Wunschspieler des SV Werder Bremen.

Nabil Bentaleb ist bei den Königsblauen nach diversen Vorkommnissen in der Vorsaison in Ungnade gefallen, soll Schalke 04 unbedingt in diesem Sommer verlassen. Die Schalker hatten auf einen lukrativen Transfer in die Premier League gehofft. Schließlich war der Nationalspieler vor drei Jahren von Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen gewechselt – für die stolze Ablösesumme von 19 Millionen Euro.

Nun ist das Transferfenster in England aber schon geschlossen. Das ist die Chance für Werder Bremen. Kaufen können die Bremer Nabil Bentaleb aus finanziellen Gründen allerdings nicht. Angedacht ist ein Leihgeschäft. Schalke würde dadurch das üppige Gehalt (fünf Millionen Euro im Jahr) sparen und zumindest eine Leihgebühr kassieren.

Werder Bremen: Nabil Bentaleb ist nicht sofort einsatzbereit

Sofort einsatzfähig wäre Nabil Bentaleb übrigens nicht, obwohl Werder Bremen dessen Fähigkeiten in der Offensive nach dem Ausfall von Milot Rashica gut gebrauchen könnte. In der Sommerpause hatte sich Bentaleb einer Leistenoperation unterziehen müssen. Danach folgte die Reha. Die ist zwar längst abgeschlossen, aber Bentaleb ist quasi freigestellt, um sich einen neuen Club zu suchen. Er soll sich in Frankreich fit halten, heißt es. Bis zum 2. September hat Werder Bremen noch Zeit, den spielstarken Mittelfeldmann zu verpflichten. Ex-Werderaner Naldo (jetzt AS Monaco), der mit Bentaleb zusammen auf Schalke gespielt hat, spricht sich für einen Transfer aus: „Nabil würde Werder sehr helfen.“

Zur letzten Meldung vom 16. August 2019:

Holen die Bremer Schalkes „Problemkind“? Naldo: „Nabil Bentaleb passt einfach zu Werder“

Selten gab es rund um den SV Werder Bremen vor einem möglichen Wechsel eines Spielers so viele Diskussionen wie im Fall Nabil Bentaleb. Der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 gilt als sportlich extrem wertvoll, charakterlich dagegen als problematisch.

In Gelsenkirchen hat Nabil Bentaleb nach mehreren Suspendierungen keine Zukunft mehr. Bei Werder Bremen möglicherweise schon. Und einer, der alle drei Parteien kennt, also Werder, Schalke 04 und Bentaleb, hält das für eine richtig gute Idee: Naldo, der von 2005 bis 2012 in Bremen gespielt hat.

„Nabil könnte Werder sehr helfen. Er ist ein sehr guter Zehner, aber auch ein sehr guter Achter und Sechser“, sagt Naldo über seinen ehemaligen Teamkollegen. Zweieinhalb Jahre lang haben sie auf Schalke zusammen gespielt, bis Naldo im vergangenen Winter zur AS Monaco wechselte. „Ich schätze Nabil wirklich sehr“, betont Naldo, meint dabei aber nicht nur den Fußballer Bentaleb, sondern auch den Menschen. Wohl wissend, dass der Ruf seines Ex-Kollegen nicht der beste ist. Nabil Bentaleb gilt als Diva, soll wenig kritikfähig und schnell beleidigt sein. „Auch Nabil hat Fehler gemacht. Aber er braucht nun einmal unbedingt das Vertrauen des Vereins, des Trainers und der Mannschaft“, sagt Naldo.

Werder Bremen: Die familiäre Atmosphäre könnte Nabil Bentaleb nach Transfer helfen

Zu Beginn sei das auf Schalke eigentlich gut gelaufen. Doch nach dem verkorksten Saisonstart vor einem Jahr mit fünf Niederlagen am Stück sei Nabil Bentaleb schon ein bisschen zum Sündenbock gemacht worden. Das hätte ihn getroffen. Dazu kam, dass der 24-jährige Algerier gerne auch mal dazu neige, zu eigensinnig auf dem Platz zu agieren. „Ich habe viel mit ihm darüber gesprochen“, erzählt Naldo: „Er macht wirklich überragende Sachen, aber dann auch wieder etwas Leichtsinniges. Viele vergessen allerdings dabei, dass er noch jung ist. Die älteren Spieler müssen ihm helfen.“

Bei Werder Bremen gebe es genügend davon. Und nicht nur deshalb wäre ein Wechsel von Nabil Bentaleb nach Bremen sinnvoll. „Werder ist eine Familie, da wird sich Nabil wohlfühlen. Er ist Papa geworden und ein sehr familiärer Mensch“, berichtet Naldo: „Nabil passt einfach zu Werder.“

Wechsel zu Werder Bremen? Naldo macht sich für Ex-Schalke-Kollegen Nabil Bentaleb stark

Über die Bremer Sorgen, Nabil Bentaleb könne mit seiner manchmal vielleicht etwas eigenwilligen Art das gute Klima bei Werder Bremen vergiften, muss Naldo etwas schmunzeln. „Als Werder Max Kruse geholt hat, da wurde das auch erzählt. Und was ist passiert? Nichts! Mit Max ist es doch super gelaufen.“ Sportchef Frank Baumann wisse, wie mit solchen Spielern umgegangen werden muss. Außerhalb des Platzes seien ohnehin jegliche Bedenken fehl am Platz. „Nabil pokert nicht wie Max“, sagt der 36-jährige Brasilianer und lacht: „Im Ernst: Nabil geht nicht mal feiern.“

Nabil Bentaleb sei ein Profi, der allerdings noch lernen muss: „Nabil weiß gar nicht, wie gut er wirklich sein kann. In Bremen könnte er sich richtig gut entwickeln.“ Und was macht Naldo selbst? „Ich trainiere und warte auf meine Chance, aber das ist gerade schwierig.“ Der 36-Jährige wird von Monacos Trainer Leonardo Jardim nicht berücksichtigt. Es sei nicht auszuschließen, dass bis zum Ende der Transferperiode am 2. September noch etwas passiert.

Zur letzten Meldung vom 15. August 2019:

Bei Nabil Bentaleb blockt Werder Bremen lieber noch ab

Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sich Florian Kohfeldt demonstrativ einen Maulkorb aufgesetzt hätte. Der Chefcoach von Werder Bremen reagierte am Donnerstag beim Thema Nabil Bentaleb und dessen möglichen Wechsel vom FC Schalke 04 nach Bremen ungewohnt wortkarg und sogar ein bisschen angefasst.

Auch Werder Bremens Sportchef Frank Baumann würgte die Geschichte auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf schnell ab. Dabei ist zu hören, dass ein Transfer des 24-jährigen Algeriers Nabil Bentaleb durchaus möglich ist. Es wäre ein Transfer-Coup – allerdings auch einer mit Risiken.

„Er ist ein Spieler vom FC Schalke. Da steht es mir nicht zu, mich zu ihm zu äußern“, wiegelte Kohfeldt sofort ab, fügte aber immerhin noch an: „Er ist mit Sicherheit ein toller, guter Bundesligaspieler, aber für mich kein Thema.“ Ist Nabil Bentaleb damit auch für Werder Bremen kein Thema? Die Nachfrage schmeckte Kohfeldt nicht wirklich, und er entgegnete sofort: „Er ist ein Spieler vom FC Schalke 04, da werde ich hier garantiert nichts zu sagen.“

Der neben ihm sitzende Sportchef Frank Baumann wählte ebenfalls die Muschel-Taktik, präsentierte sich sehr verschlossen. „Ich habe schon häufiger gesagt, dass wir uns zu Gerüchten über Neuzugänge nicht äußern. Insbesondere nicht auf der Pressekonferenz vor dem ersten Bundesliga-Spiel.“ Viel lieber würde er in diesem Rahmen über die eigenen Spieler von Werder Bremen reden. „Wenn es in den nächsten Tagen etwas zu vermelden gibt, sprechen wir gerne auch über die neuen Spieler“, fügte Baumann immerhin noch an.

Nabil Bentaleb-Transfer: Wechsel zu Werder Bremen für Schalker Mittelfeldspieler gut vorstellbar

Ein, zwei Spieler sollen schließlich noch kommen, das ist kein Geheimnis. Einer davon könnte tatsächlich Nabil Bentaleb sein. Doch die Sache ist nicht ganz einfach – wie der Spieler selbst auch. Mehrfach wurde er auf Schalke suspendiert, aus disziplinarischen Gründen, hieß es. Bentaleb selbst sieht die Sache anders, das Verhältnis ist jedenfalls zerrüttet. Nur in einem sind sich die beiden Parteien einig: Es soll möglichst schnell eine Trennung erfolgen. Doch wie immer im Fußball geht es ums Geld. Nabil Bentaleb besitzt noch einen Vertrag bis 2021, der ihm jährlich fünf Millionen Euro einbringen soll. So viel kann der Algerier bei Werder Bremen – trotz seines hohen sportlichen Werts – gewiss nicht verdienen. Trotzdem ist aus dem Umfeld des Spielers durchgesickert, dass sich Bentaleb einen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen kann – quasi für einen Neuanfang in der Bundesliga.

Schalke 04 würde gerne eine möglichst hohe Ablösesumme kassieren, um selbst noch investieren zu können. Außerdem haben sie mal fast 20 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb an Tottenham Hotspur überwiesen. Doch ein Käufer ist nicht in Sicht. Bleibt eigentlich nur ein Leihgeschäft – aus Sicht von Werder Bremen möglichst mit einer machbaren Kaufoption. Solche Verhandlungen sind manchmal kompliziert, wie das Beispiel Ömer Toprak gerade erst gezeigt hat.

Werder Bremen: Nabil Bentaleb gilt als schwieriger Charakter - Könnte Kohfeldt ihn in den Griff bekommen?

Eine Grundsatzfrage scheint aber bei Werder geklärt zu sein: Ist es richtig, einen derart vorbelasteten Spieler in ein funktionierendes Team zu holen? Ja, lautet offenbar die Antwort bei Werder Bremen, sonst wäre das Thema schon längst offiziell oder zumindest inoffiziell beerdigt worden. Die Bremer glauben also daran, dass Nabil Bentaleb die Qualität der Mannschaft im Mittelfeld enorm steigert und dabei nicht zu einer Belastung wird. Der sportliche Wert eines Bentaleb steht außer Frage, der Algerier ist ein Topspieler in der Bundesliga. Aber auch Werder ist im Mittelfeld mit Davy Klaassen, Maximilian Eggestein und Nuri Sahin alles andere als schlecht besetzt. Und im Herbst soll auch Philipp Bargfrede wieder fit sein. Da droht ein harter Konkurrenzkampf – mit einigen Enttäuschten.

Florian Kohfeldt ist ein Trainer, der das sicher moderieren kann. Aber ein gewisses Risiko bleibt natürlich, dass sich das hoch gelobte Klima in der Kabine von Werder Bremen verändert. Wer nach Europa will, braucht allerdings auch Mut. (kni)

Zur letzten Meldung vom 14. August 2019:

Holt Werder Bremen Schalkes „Sorgenkind“ Nabil Bentaleb?

Nach Ömer Toprak bahnt sich beim SV Werder Bremen wohl der nächste Transfer-Coup an. Die Grün-Weißen haben offenbar Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 ins Visier genommen. Das berichtet die „Bild“. Bentaleb gilt aber als schwieriger Profi.

Es habe bereits Kontakt zwischen dem SV Werder Bremen und dem Berater des 24-jährigen Mittelfeldspielers gegeben, heißt es. Allerdings ist die Personalie Nabil Bentaleb eine ziemlich schwierige. Der Algerier gilt nicht gerade als pflegeleichter Fußball-Profi, steht aus disziplinarischen Gründen beim FC Schalke 04 auf dem Abstellgleis.

Andererseits ist seine große fußballerische Klasse unbestritten, weswegen der Nationalspieler nicht ganz günstig sein dürfte. Sein Marktwert wird von Transfermarkt.de auf 13 Millionen Euro geschätzt. Für Werder Bremen dürfte daher nur ein Leihgeschäft infrage kommen. Bentalebs Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2021.

Passt Nabil Bentaleb charakterlich in die Mannschaft des SV Werder Bremen?

Vor drei Jahren war der zentrale Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur zu den Knappen gewechselt – erst auf Leihbasis. Nabil Bentaleb überzeugte, Schalke zahlte ein Jahr später eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro für den technisch hochversierten Mittelfeldspieler. In der Saison 2017/18 feierte der Club überraschend die Vize-Meisterschaft.

Alles schien gut. Doch dann folgte der Absturz. Schalke kämpfte plötzlich nicht mehr um die Meisterschaft, sondern gegen den Abstieg. Im Blickpunkt stand dabei auch Nabil Bentaleb. Zweimal wurde der Mittelfeldmann unter dem damaligen Coach Domenico Tedesco wegen schlechter Trainingsleistungen aussortiert. Tedesco-Nachfolger Huub Stevens begnadigte Bentaleb, schmiss ihn dann aber selbst in der vergangenen Rückrunde zwei Mal raus. Eine weitere Begnadigung ist unter dem neuen Coach David Wagner ausgeschlossen. Bentaleb soll den Club so schnell wie möglich verlassen. Aber noch hat sich kein passender Abnehmer gefunden.

Werder Bremen ist in der Vergangenheit mit schwierigen Profis wie Nabil Bentaleb von Schalke 04 zurechtgekommen

Nun ist offenbar Werder Bremen im Spiel. Mit schwierigen Profis kennt man sich in Bremen aus, unter der sportlichen Leitung Thomas Schaaf und Klaus Allofs war es fast ein Markenzeichen, auf solche Spieler zu setzen. Oft ging es gut, manchmal aber auch nicht.

Nun schicken sich Sportchef Frank Baumann und Florian Kohfeldt an, auf dem Transfermarkt ein neues Wagnis einzugehen. Die Qualität der Mannschaft würde Nabil Bentaleb gewiss erhöhen. Ist der 24-Jährige fit, gehört er mit zu den besten Mittelfeldspielern der Bundesliga, fühlt sich dabei im Zentrum am wohlsten. Die Frage ist nur, ob er tatsächlich ins gut funktionierende Team des SV Werder Bremen passt. (kni)

