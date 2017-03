Der Mutmacher: Gnabry hilft auch, wenn er nicht spielt

Leverkusen - Serge Gnabry ist wichtig für Werder – und spätestens seit Freitagabend ist klar, dass sich diese Feststellung nicht nur auf die sportlichen Qualitäten des 21-Jährigen bezieht.

Wegen Knieproblemen hatte Gnabry das Spiel bei Bayer Leverkusen verpasst, die Bremer mussten beim Champions-League-Teilnehmer also ohne ihren besten Torschützen auskommen – zumindest auf dem Platz. Denn Gnabry trat die Reise nach Leverkusen mit an und half der Mannschaft dieses Mal auf andere Weise: als Mutmacher. „Ihn hier zu haben als Unterstützer, ist wichtig für das Team“, sagte Abwehrspieler Niklas Moisander, „das ist ein großartiges Zeichen.“

Werder-Trainer Alexander Nouri richtete den Blick nach dem Abpfiff bereits auf das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) und machte den Bremer Fans Hoffnung, dass Gnabry dann wieder mitwirken kann: „Wir sind optimistisch.“ Ganz konkret könne man es zwar noch nicht sagen, „weil wir da von Tag zu Tag gucken müssen“, erklärte Nouri, sagte auch auch: „Es besteht Hoffung, dass er nächste Woche wieder dabei ist.“ Ebenso wie Philipp Bargfrede (muskuläre Probleme) absolviert der Nationalspieler am Wochenende in individuelles Trainingsprogramm, während die anderen Kollegen am Sonntag und Montag frei haben.

Thomas Delaney hat den Schritt der Rückkehr hingegen hinter sich: In Leverkusen wurde er in der 67. Minute eingewechselt – es war sein erster Einsatz, nachdem er sich in Mainz drei Wochen zuvor eine Gesichtsfraktur zugezogen hatte. Der 25-Jährige spielte mit einer Schutzmaske und sagte hinterher: „Ich habe keine Schmerzen mehr.“ Warum er dann nicht in der Startelf stand? „Es war die Entscheidung des Trainers. Meine Form war nicht für 90 Minuten, eher für 30.“

