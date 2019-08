Voraussichtliche Aufstellung gegen Hoffenheim: Füllkrug soll sofort knipsen

Werder Bremen zu Gast in Sinsheim

+ © gumzmedia Neuzugang Niclas Füllkrug wird beim Spiel von Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim vermutlich sein Startelf-Debüt geben. © gumzmedia

Bremen - Schwierige Auswärtsaufgabe: Der SV Werder Bremen will am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr) die ersten Punkte in dieser Saison einfahren. Und einer soll dabei besonders mithelfen: Niclas Füllkrug.