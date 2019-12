Mögliche Aufstellung von Werder gegen Paderborn: Moisander vor Comeback, Sahin zurück in der Startelf

Bremen - Immer wieder huschte es während des Abschlusstrainings des SV Werder Bremen über das Gesicht von Niklas Moisander, dieses breite Lächeln.

Der Kapitän war trotz wolkenverhangen Himmels und leichten Regens am Samstagnachmittag bester Laune - und das dürfte unmittelbar mit dem Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den SC Paderborn (Sonntag, 18.00 Uhr, DeichStuben-Liveticker) in Zusammenhang gestanden haben.

Inzwischen spricht nämlich nahezu alles dafür, dass Moisander nach überstandenen Wadenproblemen seine Rückkehr in den Bremer Kader und sehr wahrscheinlich auch direkt in die Startelf feiern wird. Für den 34-jährigen Finnen wäre es der erste Einsatz seit dem dritten Spieltag.

Werder Bremen: Christian Groß wird seinen Platz räumen müssen

In der Bremer Innenverteidigung würde in diesem Fall im Vergleich zum 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg Christian Groß seinen Platz räumen müssen. Moisander würde also an die Seite von Milos Veljkovic rücken. Im Tor (Pavlenka) und auf den beiden Außenverteidigerposition (Gebre Selassie und Augustinsson) sind wenig überraschend keine Veränderungen zu erwarten.

Anders sieht es im defensiven Mittelfeld aus. Trainer Florian Kohfeldt hatte Nuri Sahin direkt nach dem Erfolg in Wolfsburg, den Sahin über die volle Spielzeit von der Bank aus verfolgt hatte, eine Startelf-Rückkehr gegen Paderborn in Aussicht gestellt. Philipp Bargfrede dürfte also wieder auf die Bank rücken. Da Werder Bremen gegen Schlusslicht Paderborn vermutlich oft am Ball ist und offensiv nach Lösungen suchen muss, wäre das ein nachvollziehbarer Tausch. Die beiden Achter Maximilian Eggestein und Davy Klaassen gelten hingegen weiter als gesetzt - und im Grunde trifft das auch auf die Abteilung Attacke zu.

Werder Bremen: Bittencourt, Osako und Rashica im Sturm

Es spricht zumindest wenig dafür, dass Kohfeldt das in Wolfsburg so erfolgreiche Trio Leonardo Bittencourt, Yuya Osako und Milot Rashica sprengt, zumal die Alternativen nach dem Ausfall von Josh Sargent (Muskelfaserriss) nicht eben größer geworden sind.