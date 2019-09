Nach Füllkrug-Schock: Kohfeldt muss schon wieder umbauen - die mögliche Aufstellung gegen Leipzig

Bremen - Maximilian Eggestein wieder voll dabei, Milot Rashica und Philipp Bargfrede auch - bis kurz vor dem Ende lieferte das Abschlusstraining von Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig reichlich Anlass für Optimismus.

Nach langen Wochen, in denen sich Verletztenmeldung an Verletztenmeldung reihte, stehen nun immerhin gleich drei Profis vor ihrer Rückkehr in den Kader - und dennoch: Am Ende des Tages gab es einmal mehr betroffene Gesichter bei Werder Bremen.

Werder Bremen: Niclas Füllkrug reißt sich das Kreuzband

Quasi in der letzten Aktion der Einheit hatte sich Niclas Füllkrug das vordere Kreuzband sowie den Außenmeniskus im linken Knie gerissen. Diese Diagnose teilte der Verein am Abend mit. Trainer Florian Kohfeldt hat also eine weitere Großbaustelle in seinem Kader, wird nun zunächst vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig wieder mal umbauen müssen.

Immerhin: Im Tor (Jiri Pavlenka) und in der Viererkette (Michael Lang, Theodor Gebre Selassie, Christian Groß und Marco Friedl) sind im Vergleich zum 3:2-Erfolg bei Union Berlin keine Veränderungen zu erwarten. Im Mittelfeld hingegen schon. Den gelb-rot-gesperrten Nuri Sahin dürfte Maxi Eggestein auf der Sechserposition hinter den Achtern Leonardo Bittencourt und Davy Klaassen ersetzen. Kohfeldt hatte bereits erklärt, dass Bargfrede noch keine Option für die Startelf sei.

Anders sieht das bei Milot Rashica aus. Der schnelle Angreifer wird nach auskurierter Verletzung von Beginn an auf dem Flügel spielen. Der Job auf der anderen Seite dürfte an Johannes Eggestein gehen. Bleibt nur die Frage, wer im Zentrum für Füllkrug aufläuft. Josh Sargent dürfte hier die erste Alternative sein.