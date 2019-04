Mögliche Aufstellung gegen Gladbach: Theo zurück, aber Bargfrede wohl nur auf der Bank

Werder auswärts bei den Fohlen

+ © Gumz Theodor Gebre Selassie beim Werder-Abschlusstraining vor der Gladbach-Partie. © Gumz

Bremen – Das lange schwarze Kinesio Tape am linken Bein von Theodor Gebre Selassie war nicht zu übersehen. Aber keine Sorge, Werders rechter Verteidiger ist wieder fit – und damit natürlich auch zurück in der Startelf am Sonntag in Mönchengladbach (18 Uhr, DeichStuben-Liveticker).