Mögliche Aufstellung: Ein Rückkehrer und ein Neuling in der Startelf gegen Gladbach?

Werder vor dem elftem Spieltag

+ © gumzmedia Martin Harnik könnte gegen Borussia Mönchengladbach in die Werder-Startelf zurückkehren. © gumzmedia

Bremen - Es ist schon fünf Punktspiele her, dass Martin Harnik das letzte Mal in der Startelf des SV Werder stand. Johannes Eggestein hat es in der Bundesliga sogar noch nie in die Bremer Anfangsformation geschafft.