Werder-Mitgliederschaft ligaweit am teuersten

Werder-Fans zahlen ligaweit am meisten für eine Vereinsmitgliedschaft.

Bremen - Kein Fan eines Bundesligisten muss für eine Mitgliedschaft tiefer in die Tasche greifen als der Werder-Fan. Dafür gibt es aber auch mehr als bei anderen Clubs.

168 Euro muss ein erwachsener Werder-Fan pro Jahr für eine Vollmitgliedschaft zahlen - einsame Spitze unter allen Bundesligisten. Das ergibt ein Vergleich des Online-Portals "Netzsieger", das sich die Mühe gemacht hat, alle Vereine, ihre Mitgliedschaften und Angebote unter die Lupe zu nehmen.

Damit ist eine Werder-Mitgliedschaft in einem Jahr sage und schreibe 68 Euro teurer als die zweitteuerste Mitgliedschaft der Liga - die bei RB Leipzig. Fans von Darmstadt 98 zahlen mit 98 Euro am drittmeisten. Am preiswertesten ist der Beitritt beim VfL Wolfsburg mit 30 Euro pro Jahr (bei einer Aufnahmegebühr von 15 Euro).

Was "Netzsieger" bei seinem Vergleich nicht beachtet, sind die unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaft bei Werder und anderen Clubs, etwa Ermäßigungen oder eine Fördermitgliedschaft. Die kostet einen erwachsenen Werder-Fan 84 Euro im Jahr - was immer noch mehr ist als bei der Mehrheit der anderen Bundesligisten.

Werder-Fans bekommen mehr als andere Mitglieder

Dafür bekommen Werder-Mitglieder auch mehr geboten als bei vielen anderen Bundesligisten. Vollmitglieder erhalten unter anderem einmalig Sitzplatz-Freikarten, regelmäßige Stehplatz-Freikarten für Jugendliche und ein Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung. Fördermitglieder bekommen nur einen Teil der Vergünstigungen: etwa Tankrabatt oder freien Eintritt ins "Wuseum".

Das ist aber immer noch deutlich mehr als das, was beispielsweise die Anhänger beim teuren RB Leipzig bekommen: Dort gibt es für das Bronze-Mitglied (es gibt noch Silber- und Gold-Mitgliedschaften für 500 beziehungsweise 1000 Euro) gerade einmal das Standardprogramm aus Begrüßungspaket, Vereinsmagazin, Mitgliedsausweis und Vorkaufsrecht bei Tickets. Darmstadt-Mitglieder wiederum erhalten immerhin noch ein Stimm- und Mitspracherecht, Vergünstigungen bei Auswärtsfahrten, Eintritts- und Dauerkarten.

