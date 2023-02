Bitter für Werder: Mitchell Weiser fällt gegen Frankfurt aus

Von: Malte Bürger, Björn Knips, Daniel Cottäus

Teilen

Mitchell Weiser hat sich im Spiel gegen den BVB verletzt und wird Werder Bremen mindestens gegen Eintracht Frankfurt fehlen. © gumzmedia

Mitchell Weiser musste bei der 0:2-Heimniederlage des SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund vorzeitig das Feld verlassen, weil er nach einem Luftzweikampf mit Nico Schlotterbeck umgeknickt und sich am Sprunggelenk verletzt hatte. Jetzt ist klar: Der Außenverteidiger wird das Auswärtsspiel der Bremer bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag verpassen.

Bremen – Am Wochenende hatten die Verantwortlichen des SV Werder Bremen noch die leise Hoffnung geäußert, dass es Mitchell Weiser vielleicht doch nicht so schlimm erwischt haben könnte - seit Montag steht nun allerdings fest, dass der Bundesliga-Aufsteiger vorerst auf den 28-Jährigen verzichten muss. Wegen einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk fällt Weiser für das kommende Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) aus. Wann er danach wieder zur Verfügung steht, ist noch offen.

„Wir müssen nun die Entwicklung abwarten und werden sehen, wann er wieder ins Training einsteigen kann“, lässt sich Cheftrainer Ole Werner in einer Mitteilung des SV Werder Bremen zitieren. Der 34-Jährige steht nun (abermals) vor der Aufgabe, die personelle Baustelle auf der rechten Außenbahn zu schließen - nur ist sie dieses Mal noch etwas kniffliger als zuvor.

Sprunggelenksverletzung: Werder Bremen muss im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt ohne Mitchell Weiser auskommen

Zur Erinnerung: Das Spiel beim VfB Stuttgart (2:0) hatte Mitchell Weiser wegen einer Gelbsperre verpasst. Als Vertreter sprang Leonardo Bittencourt ein, was in der Partie bei Eintracht Frankfurt aber definitiv nicht der Fall sein wird, weil der 29-Jährige nun selbst eine Gelbsperre absitzen muss. Dass sich Manuel Mbom, der theoretisch auch eine Alternative für die rechte Seite bei Werder Bremen wäre, seit geraumer Zeit mit einer Wadenverhärtung herumplagt, macht die Sache für Ole Werner nicht einfacher.

Mitchell Weiser hatte sich seine Verletzung am vergangenen Spieltag bei der 0:2-Niederlage des SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund zugezogen. Nach einem Luftduell mit Nico Schlotterbeck war er bei der Landung umgeknickt und hatte ausgewechselt werden müssen. (dco)

Weiter mit der letzten Meldung:

Nach Verletzung gegen Borussia Dortmund: Fehlt Mitchell Weiser Werder Bremen länger? Weitere Untersuchungen am Montag

Bremen – Eine genaue Diagnose gab es am Tag nach dem Spiel noch nicht. Werder Bremen teilte am Sonntag lediglich mit: „Bei Mitchell Weiser wird morgen das Sprunggelenk weiter untersucht.“ Der 28-Jährige war nach einem Foul von Nico Schlotterbeck im Luftkampf umgeknickt und hatte sofort per Handzeichen um seine Auswechslung gebeten. Gestützt von Physiotherapeuten verließ Weiser nach 80 Minuten den Platz.

Werder Bremens Mitchell Weiser verletzt sich gegen Borussia Dortmund erst am Kopf, dann am Sprunggelenk

Da kam einem natürlich in den Sinn, ob es nicht besser gewesen, Mitchell Weiser nach dem Crash mit Schlotterbeck (52.) auszuwechseln. Zumal bei Kopfverletzungen besondere Vorsicht geboten ist. „Die Überlegung, ihn nach dem Zusammenprall rauszunehmen, gab es nicht, weil wir den Eindruck hatten, dass ,Mitch‘ total klar im Kopf war und er auch den Daumen nach oben gestreckt hat“, sagte Coach Ole Werner nach dem Spiel. Schlotterbeck hatte Weiser mit dem Kopf regelrecht abgeräumt, weil er im Luftkampf zu spät gekommen war. Schiedsrichter Felix Brych entschied völlig unverständlich nicht auf Freistoß für Werder Bremen. Nach fast fünfminütiger Behandlung konnte Weiser weitermachen – mit einem Kopfverband, um die Blutung zu stillen. Den hatte der Werder-Profi gerade abgelegt, da erwischte es ihn erneut – diesmal am Sprunggelenk. (kni)

Erstmeldung vom 11. Februar 2023:

Erst am Kopf verletzt, dann umgeknickt: Werder Bremens Mitchell Weiser droht verletzt auszufallen

Bremen – Etwas mehr als 50 Minuten waren gespielt, als die bis dato sehr gute Stimmung im Wohninvest Weserstadion einen echten Dämpfer erhielt. Nicht etwa, weil ein Tor für den Gegner gefallen war, sondern weil Mitchell Weiser ziemlich mitgenommen am Boden lag. Der Rechtsaußen des SV Werder Bremen, der gerade erst nach einer Gelbsperre ins Team zurückgekehrt war, und der heranrauschende Nico Schlotterbeck, Nationalspieler und Verteidiger von Borussia Dortmund, waren mit denen Köpfen zusammengeprallt. Eine minutenlange Behandlung folgte, erst dann konnte Weiser mit einem dicken Verband weiterspielen. Kurz vor Spielende war dann doch Schluss, als der 28-Jährige zunächst umknickte und dann humpelnd sowie von den Physios gestützt den Platz verließ. Ein ziemlich schmerzhafter Nachmittag für Weiser also, nicht nur aufgrund der 0:2-Heimniederlage. Eine genaue Diagnose der Fußverletzung steht noch aus.

Werder Bremens Mitchell Weiser am Kopf verletzt - Schiedsrichter pfeift aber kein Foul

Besonders beim Zusammenprall sorgten sich nicht nur die anwesenden Zuschauer, sondern auch Weisers Mitspieler. „Die Situation war natürlich sehr gefährlich“, meinte etwa Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka. Für Verwunderung hatte obendrein gesorgt, dass der Unparteiische Felix Brych nicht auf Foul an Mitchell Weiser entschieden hatte, sondern die Partie später ganz normal weiterlaufen ließ. „Ich habe die Szene aus 60 Metern Entfernung gesehen, für mich ist das deshalb schwer zu entscheiden“, gab sich Pavlenka noch zurückhaltend. Deutlicher wurde Maximilian Philipp: „Ich habe es von Weitem gesehen und gedacht, dass es ein ganz klares Foul war. Die Entscheidung vom Schiedsrichter habe ich da nicht verstanden“, urteilte die Leihgabe des VfL Wolfsburg. „So wie Mitch ausgesehen hat, sagt es schon einiges aus.“

Und auch für Ole Werner gab es eigentlich keine zwei Meinungen. „Das war ein klares Foul für mich und hat mich gewundert, dass es offenbar als gleichzeitiges Am-Ball-Sein gesehen wurde“, meinte der Trainer des SV Werder Bremen zerknirscht. „Es wurde aber anders entschieden, ich kann es jetzt nicht mehr ändern.“ Auf Nachfrage der DeichStube wollte sich Felix Brych nach der Partie nicht zu der besagten Szene äußern.

Droht Mitchell Weiser von Werder Bremen nach seinen Verletzungen auszufallen?

Nun stehen Kopfverletzungen schon seit einiger Zeit ganz besonders im Fokus des Bundesliga-Geschehens. Anstatt ein größeres Risiko einzugehen, hat längst die Gesundheit der Spieler Vorrang – und somit auch die Sorgfaltspflicht der Coaches an der Seitenlinie. Ole Werner hob jedoch hervor, dass Mitchell Weiser ohne Bedenken auf dem Platz geblieben ist. „Dadurch, dass der Eindruck war, dass Mitch total klar im Kopf war, gab es nicht die Überlegung, ihn auszuwechseln“, schilderte der 34-jährige Trainer von Werder Bremen. „Natürlich ist die medizinische Abteilung da vor Ort und beobachtet die Situation ganz genau – und dann ging der Daumen nach oben. In dem Moment, in dem ein Spieler signalisiert, dass er keine Probleme hat weiterzuspielen und auch die medizinische Abteilung das so sieht, ist keine Grundlage für einen Wechsel da.“

Beeindruckend war es dennoch, dass Mitchell Weiser nicht nur irgendwie durchhielt, sondern sich auch weiterhin intensiv ins Spiel einbrachte. In der Schlussphase streifte er sogar den schützenden Kopfverband wieder ab – ehe er sich dann am Fuß verletzte. „Das ist bitter. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm und er nächste Woche wieder da ist“, meinte Maximilian Philipp. „Leider passiert sowas, das ist Fußball.“ Ole Werner geht von einer Blessur am Sprunggelenk aus, unterstrich aber auch: „Genaueres wissen wir da erst morgen, deshalb kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen.“ Immerhin gab er in einer Hinsicht vorsichtig Entwarnung: „Vom Kopf her scheint alles okay zu sein.“ (mbü/kni)