Trainingsstart ohne Weiser? Muskelverletzung plagt Werder-Profi weiter - neuer Vertrag in Planung

Neuer Werder-Vertrag?

Fehlt aktuell noch aufgrund einer Muskelverletzung, könnte aber bald womöglich seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängern: Mitchell Weiser.

Aktuell plagt sich Mitchell Weiser mit einer Muskelverletzung herum, trotzdem würde der SV Werder Bremen gerne den Vertrag des Außenbahnspielers verlängern. So ist der Stand bei der Blessur und in den Vertragsgesprächen!

Bremen – Ausruhen und erholen – genau das steht für die meisten Profis des SV Werder Bremen gerade auf der Tagesordnung. Für Mitchell Weiser gilt das ganz besonders. Schließlich hat sich der Flügelspieler kürzlich im Endspurt der Saison eine Muskelverletzung zugezogen, weshalb der Ligabetrieb für den 29-Jährigen bereits am 33. Spieltag noch während der Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) endete. In weniger als vier Wochen beginnt am Osterdeich wieder das Training, eine schnelle Heilung würde da nicht nur Weiser selbst, sondern auch Werder richtig guttun. Doch ob der Rechtsaußen tatsächlich rechtzeitig fit wird, ist unklar.

„Wir müssen seinen Heilungsverlauf abwarten und können noch nicht sagen, ob er zum Trainingsstart wieder einsteigen kann“, erklärte Clemens Fritz, Werder Bremens Leiter Profifußball, gegenüber dem „Kicker“. „Richtung Juli werden wir seinen Ist-Zustand dann aufnehmen und schauen, wie weit er rehabilitiert ist.“ Aktuell befinde sich Mitchell Weiser im Urlaub, laut Fritz gebe es aber auch dort Behandlungen zur besseren Genesung.

Verlängert Mitchell Weiser seinen Vertrag beim SV Werder Bremen? Clemens Fritz: „Wir haben Interesse“

Trotz des unschönen Endes liegt hinter dem Außenbahnspieler eine richtig gute Saison. Nicht nur wegen des Bremer Klassenerhalts. Weiser reiht nämlich einen starken Statistikwert an den nächsten. So steuerte der Profi des SV Werder Bremen satte zehn Assists bei, wodurch er in der Bundesliga zu den besten Vorlagengebern überhaupt gehört. Teamintern hat er zudem eine Spitzengeschwindigkeit von 35,1 Stundenkilometern vorzuweisen – ein Bereich, in dem nur noch der ebenso schnelle Eren Dinkci mithalten kann. Und dann sind da ja noch die 2515 Einsatzminuten in 30 Partien, die er angesammelt hat. Niemals zuvor in seiner Karriere stand Weiser derart lange im deutschen Fußball-Oberhaus auf dem Rasen.

Wenig verwunderlich also, dass die Verantwortlichen der Grün-Weißen gern langfristig mit dem einstigen U21-Europameister planen würden. Aktuell besitzt Mitchell Weiser an der Weser einen Vertrag bis zum Sommer 2024, Fritz erneuerte jetzt den Wunsch nach einer vorzeitigen Ausdehnung der Zusammenarbeit. „Wir haben Interesse, den Vertrag zu verlängern und haben das ihm und seiner Berateragentur auch signalisiert“, schilderte der 42-Jährige und gab sich vorsichtig optimistisch: „Man darf auch davon ausgehen, dass wir schon etwas weiter sind als nur bei der Kontaktaufnahme.“ (mbü)