Weiser fehlt Werder gegen Stuttgart: „Das ärgert mich extrem“

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Nach einem Gerangel kurz vor Spielende mit Wolfsburgs Micky van de Ven holte sich Mitchell Weiser seine 5. Gelbe Karte ab und wird Werder Bremen in Stuttgart fehlen. © gumzmedia

Bremen - Es war der späte Wehrmutstropfen in einem äußerst erfolgreichen Spiel des SV Werder Bremen. Ein kleines Detail, kurz vor dem Schlusspfiff, das aus einem rundum gelungenen einen gelungenen Abend machte. Und Mitchell Weiser war mächtig angefressen deswegen. Schließlich hatte er selbst während des viel umjubelten 2:1 (1:0)-Heimerfolgs über den VfL Wolfsburg für den Mini-Stimmungskiller in der Nachspielzeit gesorgt.

„Das ärgert mich extrem. Es war eine Aktion, in der du dich von den Emotionen leiten lässt. Ich hatte das im Hinterkopf, und es passiert mir trotzdem“, haderte der 28-Jährige, der in der 96. Minute vom Wolfsburger Micky van de Ven gefoult worden und dann mit ihm sowie mit Kevin Paredes an der Außenlinie heftig aneinandergeraten war. Die Folge: Alle drei Spieler sahen von Schiedsrichter Daniel Siebert die Gelbe Karte, was für Mitchell Weiser Folgen hat. Weil es bereits seine fünfte Verwarnung in der laufenden Saison war, ist er nun für das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr) gesperrt. „Das tut wirklich sehr weh. Jetzt habe ich zwei Wochen Pause, und das ist scheiße“, wählte Weiser deutliche Worte. Sein Trainer Ole Werner drückte sich zwar anders aus, war aber ebenfalls wenig erfreut über die Sperre des Leistungsträgers, weil er seine Mannschaft nun umbauen muss.

Wer ersetzt Mitchell Weiser in Stuttgart? Felix Agu bei Werder Bremen noch keine Option

„Ich habe die Szene nicht genau gesehen, aber wenn Mitch sich schon über sich selbst ärgert, werde ich wohl auch einen Grund dazu haben, mich zu ärgern“, sagte Werner, ehe er erklärte schon „zwei Gedanken im Kopf“ zu haben, wie sich der Ausfall von Mitchell Weiser kompensieren lässt. Weiter ins Detail ging der Trainer des SV Werder Bremen nicht. Er verriet aber immerhin, dass Felix Agu wegen anhaltender Patellasehnenprobleme kein Kandidat für das Stuttgart-Spiel ist. Anders verhält es sich da bei Manuel Mbom, den Werner „eine Option von mehreren“ nannte. „Grundsätzlich ist Manu in der körperlichen Verfassung, dass er spielen kann“, berichtete der Coach, der bis zu seiner Entscheidung erstmal die anstehende Trainingswoche abwarten möchte. (dco)