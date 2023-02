Werders Lazarett lichtet sich, doch Weiser fällt gegen Bochum aus

Von: Marius Winkelmann

Werder Bremens Mitchell Weiser trainierte am Donnerstag individuell - ein Einsatz gegen den VfL Bochum kommt für den Rechtsverteidiger aber zu früh. © gumzmedia

Vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) hat sich die angespannte Personallage beim SV Werder Bremen merklich entspannt. Mehrere Profis kehrten am Donnerstag ins Bremer Mannschaftstraining zurück, doch für Mitchell Weiser kommt ein Einsatz am Wochenende zu früh.

Bremen – Wer die spärlich besetzte Trainingsgruppe des SV Werder Bremen zum Wochenstart sah, dem konnte im Hinblick auf das wichtige Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ganz schön bange werden. Krankheits- und verletzungsbedingt hatten bei Werder am Dienstag lediglich 16 Feldspieler unter den Augen von Coach Ole Werner trainieren können. Am Donnerstag, das ist die gute Nachricht, hat sich die angespannte Bremer Personallage nun jedoch merklich entspannt.

Werder Bremens Mitchell Weiser fällt auch gegen den VfL Bochum aus

So kehrte Mitchell Weiser, der zuletzt von einer Außenbandverletzung am Knöchel außer Gefecht gesetzt wurde, erstmals zurück auf den Trainingsplatz. Der 28-Jährige trainierte am Donnerstag fernab der Kollegen allerdings nur individuell. Ein Einsatz gegen den VfL Bochum kommt für den Rechtsverteidiger des SV Werder Bremen deshalb zu früh. „Für Mitch wird es nicht reichen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel. Die Hoffnung sei aber da, dass Weiser in der kommenden Woche im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 4. März, 15.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht.

„Alle anderen Spieler sind Stand heute einsatzbereit“, fügte Ole Werner an. Das bedeutet auch, dass Marvin Ducksch (nach überstandener Migräne) und Jiri Pavlenka (Belastungssteuerung) am Wochenende wieder zur Startelf des SV Werder Bremen gehören dürften. Das Duo hatte zu Wochenbeginn ebenfalls mit dem Training aussetzen müssen, kehrte am Donnerstag aber auf den Rasen zurück. Auch Niklas Stark hatte sich nach dem Frankfurt-Spiel krank abgemeldet, am Donnerstag ging es dem Innenverteidiger aber schon wieder so gut, dass er normal mit den Kollegen trainieren konnte. Gegen den VfL Bochum wird der Ex-Herthaner allerdings nicht zum Einsatz kommen, er fehlt gelbgesperrt.

Christian Groß steht dem SV Werder Bremen nach überstandener Erkrankung gegen den VfL Bochum zur Verfügung

Christian Groß, der dem SV Werder Bremen in Frankfurt erkrankt gefehlt hatte, steht Trainer Ole Werner für das Duell mit dem direkten Abstiegskampfkonkurrenten dagegen wieder zur Verfügung. Der 34-jährige Routinier konnte alle Einheiten vollumfänglich absolvieren und hat keinerlei Probleme mehr. Das gilt weiter nicht für die immer noch pausierenden Felix Agu (Patellasehne) und Manuel Mbom (Wadenprobleme) sowie für Dikeni Salifou, der einen Schlag auf die Wade bekommen hat und aktuell nicht trainieren kann. Alle drei stehen Ole Werner gegen den VfL Bochum ebenfalls nicht zur Verfügung. (mwi/nag)