Werder-Profi Mitchell Weiser hat Lust auf Algerien: „Habe etwas Afrikanisches in mir“

Von: Maik Hanke

Mitchell Weiser, Profi des SV Werder Bremen, hat Interesse für die Nationalmannschaft Algeriens zu spielen. © gumzmedia

Spielt Mitchell Weiser bald für die Nationalmannschaft Algeriens? Das könnte tatsächlich passieren! So erklärt der Profi des SV Werder Bremen sein Interesse an einem Verbandswechsel.

Bremen – Diese Nachricht kam ziemlich überraschend: Wie am Dienstag zuerst der „kicker“ berichtete, denkt Mitchell Weiser darüber nach, künftig für die algerische Nationalmannschaft zu spielen. Worüber sich viele Fans verwundert die Augen rieben, meint der Profi des SV Werder Bremen jedenfalls ernst, wie er jetzt in einem Interview mit „Spox“ und „Goal“ erklärt hat.

„Ich habe den Pass noch nicht, aber ich bin gerade dabei. Das ist natürlich eine Option. Für mich wäre das ein Abenteuer. Ich habe Lust darauf“, sagte Mitchell Weiser. Der 28-Jährige, der früher die deutschen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hatte und U21-Europameister wurde, aber noch ohne A-Länderspiel ist, hat eine familiäre Verbindung ins nordafrikanische Land: Sein Opa mütterlicherseits stammt aus Algerien. Dadurch wäre ein Verbandswechsel formal möglich.

Werder Bremen-Profi Mitchell Weiser will für Algerien spielen: Erste Länderspiele bereits Ende März?

Kontakt zum Verband habe es bereits gegeben, aber nur über seinen Berater, berichtet Mitchell Weiser, der selbst auch noch nie in Algerien war. „Ich habe es leider noch nie geschafft. Eigentlich wollten wir als Familie immer mal hin, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Einen richtigen Bezug habe ich nicht. Aber jeder, der mich kennt, sagt, dass ich vom Typ her eher ausländische Wurzeln habe als deutsche“, sagte der Rechtsverteidiger von Werder Bremen. Dass die deutsche Mentalität nicht unbedingt zu ihm passe, habe Weiser schon in den Junioren-Nationalmannschaften gemerkt: „Mein Charakter scheint nicht so deutsch zu sein. Ich habe etwas Afrikanisches in mir. Das weiß ich zu schätzen.“

Die nächsten Länderspiele Algeriens steigen schon in gut zwei Wochen: Am 23. und 27. März steht gegen Niger ein Doppelpack in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft an – möglicherweise dann bereits mit Werder Bremens Mitchell Weiser: „Mal schauen, ob bis dahin alles geregelt ist.“ Klingt ganz danach, dass Weiser seine Entscheidung bereits getroffen hat und der Verbandswechsel nur noch eine Frage der Zeit ist. (han)