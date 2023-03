Auch Werder denkt an Transfer von Ron Schallenberg aus Paderborn

Von: Marius Winkelmann

Der SV Werder Bremen ist nach Informationen der DeichStube an einem Transfer von Paderborns Ron Schallenberg interessiert. © Imago Images/Fotostand

Verpflichtet Werder Bremen im Sommer einen neuen Sechser? Die Grün-Weißen interessieren sich für einen Transfer von Ron Schallenberg.

Bremen - Noch spielt Ron Schallenberg in der 2. Liga, doch das wird sich in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich ändern. Gleich mehrere Bundesligisten haben ein Auge auf den defensiven Mittelfeldspieler des SC Paderborn geworfen – darunter nach Informationen der DeichStube auch der SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen sind offenbar auch bereit, für einen Transfer eine Ablösesumme für den 24-Jährigen zu zahlen. Dessen Vertrag beim SCP läuft noch bis 2024. Sein Marktwert wird bei „transfermarkt.de“ auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Werder Bremen interessiert sich für Transfer von Ron Schallenberg vom SC Paderborn

Ron Schallenberg ist in einer komfortablen Situation. Mit seinem SCP darf der Kapitän als Tabellenvierter auf den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus hoffen. Neben Werder Bremen sollen auch der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung interessiert sein. Im Winter hatte sich bereits der FC Augsburg um einen Transfer des Sechsers bemüht, war aber bei den Verantwortlichen der Paderborner abgeblitzt. Schallenberg will in der nächsten Saison unbedingt in der Bundesliga spielen. „Das ist natürlich mein Ziel“, hatte er im Herbst im Interview mit der DeichStube gesagt.

Transfer-News: Wechselt Ron Schallenberg vom SC Paderborn zu Werder Bremen?

Bislang waren ihm nur Einsätze in der 2. Liga vergönnt. Dort stehen inzwischen 84 Spiele auf seinem Konto (sechs Tore, sieben Assists). Beim denkwürdigen 4:1-Erfolg der Ostwestfalen in Bremen gehörte Ron Schallenberg zu den Torschützen. In dieser Saison warf er Werder Bremen mit dem SC Paderborn in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal.

Auf der Sechs ist bei den Grün-Weißen aktuell Christian Groß gesetzt. Sein Vertrag bei Werder Bremen wurde gerade erst verlängert. Erster Ersatz für den 34-Jährigen ist Ilia Gruev. Der 22-Jährige besitzt noch einen Kontrakt bis 2025. Der bulgarische Nationalspieler hat aber auch das Interesse anderer Clubs geweckt, Ajax Amsterdam soll sich angeblich weiterhin mit ihm beschäftigen. Ron Schallenberg könnte als Alternative für Gruev vorgesehen sein. (mwi)