Einer wie er? Klose lobt verletzten Werder-Torjäger Füllkrug: „Echt interessant und recht komplett“

Bremen – Na, wenn das keinen Motivationsschub für die anstehende Reha gibt: Niclas Füllkrug, derzeit verletzter Torjäger des SV Werder Bremen, ist von einem seiner Vorgänger massiv gelobt worden. Ex-Nationalspieler und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose sieht viele Ähnlichkeiten zwischen seinem Spielstil früher und der Qualität des Bremers.

„Früher hatte ich mal denNiclas Füllkrug genannt“, antwortete Klose auf die Frage, in welchem Stürmer er sich am ehesten wiedererkennen könne. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte er ferner über Füllkrug: „Den finde ich echt interessant und recht komplett. Der ist schnell und hat einen Instinkt, den man als Stürmer braucht.“

Werder Bremen: Füllkrug riss sich Kreuzband und Außenmeniskus

Für Werder Bremen hat Füllkrug das in der laufenden Saison jedoch nur in vier Spielen, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen, zeigen können. Dann riss er sich im Training das vordere Kreuzband und den Außenmeniskus im linken Knie. Bis ins kommende Frühjahr wird der 26-Jährige nun pausieren müssen. In Kürze startet er seine Reha außerhalb Bremens.

Klose spielte von 2004 bis 2007 bei Werder Bremen

Das Lob von und der Vergleich mit Klose wird dem gebürtigen Hannoveraner sicherlich guttun. Klose selbst spielte von 2004 bis 2007 bei Werder Bremen, war Teil der großen Champions-League-Zeiten. Von der Weser wechselte er zum FC Bayern, wo er mittlerweile als Jugendtrainer tätig ist. Neben Füllkrug sieht Klose auch in Bayern-Torjäger Robert Lewandowski so etwas wie ein eigenes Double – „aber zehnmal besser“.

Kloses Lieblingspartner im Angriff war kein Bremer – bei Werder bildete er mit Ivan Klasnic in 80 gemeinsamen Spielen den „K&K-Sturm“ -, sondern Thomas Müller vom FC Bayern. Mit ihm habe er sich „super ergänzt“, so Klose: „Wir mussten uns nur anschauen und wussten, was wir machen. Das war schon eine geniale Kombination.“ (csa/dpa)

