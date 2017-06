Votava: „Das war eine harte Nummer“

Bremen - Nach seinem Aus als U19-Coach bei Werder Bremen ist Mirko Votava wieder ein vielbeschäftigter Mann. Er ist Co-Trainer der U23 - und spielte noch einmal für Atletico Madrid.

Eine E-Mail. Mehr nicht. Gelistet zwischen zahlreichen anderen im Postfach, und auf den ersten Blick nicht weiter auffällig. Mirko Votava las sich in aller Ruhe durch, was dort geschrieben stand. Er war überrascht, das schon, mehr aber auch erstmal nicht. „Ich habe mir nur gedacht: Na, da bin ich doch gerne dabei“, erinnert sich Werders Ex-Profi, der sich wenig später, es war Ende Mai, auf den Weg in die spanische Hauptstadt Madrid machte – nicht ahnend, dass er dort vor 50.000 Fans Fußball spielen sollte.

„Das war Wahnsinn“, sagt Votava, der von seinem Ex-Verein Atletico Madrid zum Spiel der Legenden eingeladen worden war. Die „Rojiblancos“ verabschiedeten sich mit der Partie zwischen einem Atletico-All-Star-Team und einer Weltauswahl von ihrem altehrwürdigen Stadion Vicente Calderon. „Es war schön, noch einmal an diesen Ort zurückzukehren“, betont Votava, der von 1982 bis 1985 für Atletico gespielt hatte. Selfies mit Stars wie Clarence Seedorf und Fernando Torres brachte der Ex-Profi nun als Andenken aus Madrid mit. Dann ging es für ihn wieder in die Gegenwart: nach Bremen, zu Werder, wo er inzwischen eine neue Aufgabe übernommen hat.

Votava: Aus als U19-Trainer einvernehmliche Entscheidung

Der 61-Jährige zählt zum Trainerstab der U23, ist einer der Co-Trainer von Chefcoach Florian Kohfeldt. Seine Hauptaufgabe ist die Analyse des kommenden Gegners in der Dritten Liga. „Da ich jeden Gegner vorher mindestens zweimal sehen möchte, werde ich viel unterwegs sein“, erklärt er. Wann immer er in Bremen ist, will Votava aber auf den Platz – wie am Donnerstag, als er beim Trainingsauftakt der U23 kurzerhand mitkickte.

Votava mag die Arbeit mit Nachwuchstalenten, zwölf Jahre lang war er bis Januar als Trainer für Werders U19 verantwortlich gewesen, ehe er den Posten überraschend abgab. Nach einer Niederlagenserie „wollten wir noch einmal einen neuen Impuls setzen“, erklärte Björn Schierenbeck, der Direktor des Leistungszentrums, damals. „Das war eine harte Nummer“, erinnert sich Votava, betont aber, dass die Entscheidung einvernehmlich gefallen sei.

Werder-Legende mit hohen Ansprüchen bei der U23

Sauer sei er jedenfalls nicht auf Werder gewesen, Vorwürfe macht er sich selbst aber auch nicht. „Man muss ja nur mal sehen, wie viele Spieler es aus dem Nachwuchsleistungszentrum in den Profibereich geschafft haben“, sagt er und verweist auf Namen wie Max Kruse und Martin Harnik. „So viele Fehler können wir also nicht gemacht haben.“

Nun also U23. „Ich bin gerne dabei“, sagt Votava, dessen Ansprüche genauso hoch sind wie früher – was die Spieler beim Trainingsauftakt am Donnerstag auch direkt zu spüren bekamen. „Es kann nicht sein, dass euch auf diesem tollen Platz Bälle verspringen!“, rief Votava.

Quelle: WerderStube