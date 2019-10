Rekordmann Rashica: „Diese Tore habe ich drauf“

Bremen – Dieser Milot Rashica ist kaum noch aufzuhalten – vor allem nicht im Pokal. Der Stürmer des SV Werder Bremen traf in seinem fünften Pokalspiel in Folge und hat damit den Vereinsrekord eingestellt. Und nach dem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim gab sich der 23-Jährige öffentlich so selbstbewusst wie selten zuvor.

„Tore wie dieses habe ich schon öfter geschossen, das habe ich drauf“, sagte Milot Rashica mit der Selbstverständlichkeit eines echten Torjägers. Bereits nach sechs Minuten hatte er den Ball mit dem rechten Fuß aus rund 20 Metern Torentfernung neben den langen Pfosten geschlenzt. Unhaltbar für den Heidenheimer Keeper Vitus Eicher - 1:0 für Werder Bremen.

„Ich schieße gerne aus dieser Position. Ich habe die Lücke gesehen und dann abgezogen. Wenn du es nicht probierst, kannst du auch nicht treffen“, berichtete Rashica. Diesmal hatte er mit seinem stärkeren rechten Fuß getroffen, aber er kann es auch mit dem linken – so wie zuletzt in Leverkusen.

Werder Bremen: Milot Rashica mit unheimlicher Torquote

Seine Torquote im Jahr 2019 wird dabei immer unheimlicher. In der Rückrunde der Vorsaison hatte der Kosovare in 16 Bundesliga-Partien für Werder Bremen acht Tore erzielt, dazu noch drei Treffer in den drei Pokalspielen. In der aktuellen Spielzeit kam er wegen eines Muskelfaserrisses bislang erst in fünf Bundesliga-Spielen zum Einsatz, hat aber auch schon wieder drei Treffer auf dem Konto. Und im DFB-Pokal war er in beiden Runden erfolgreich, erst gegen Atlas Delmenhorst, dann beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Das heißt: Lediglich gegen Düsseldorf und Hertha blieb Milot Rashica in dieser Saison ohne Tor.

„Nach jedem Spiel fühle ich mich besser. Es war zwar schwer, so lange wegen meiner Verletzung zu fehlen, aber ich werde jede Woche fitter. Ich hoffe, mich weiter steigern zu können“, meinte Rashica – und da wird ihm gewiss niemand widersprechen. „Rocket“, die Rakete, wie er im Team genannt wird, hat gewiss noch nicht die letzte Stufe gezündet. (kni)

Mehr News zu Werder Bremen

