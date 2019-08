Rakete gestoppt! Was der Rashica-K.o. für Werder Bremen bedeutet

Bremen – Die Formulierung ist bewusst schwammig gewählt. „Mehrere Wochen“, so vermeldete es der SV Werder Bremen, wird Milot Rashica dem Verein in der Bundesliga fehlen.

Grund ist eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich, die sich der Angreifer Milot Rashica am Samstag bei der 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf zugezogen hatte. Es ist eine bittere Nachricht für den mit internationalen Ambitionen in die Saison gegangenen SV Werder Bremen.

„Mehrere Wochen“ – das kann bedeuten, dass Milot Rashica Werder Bremen schon nach der Länderspielpause und damit am vierten Spieltag gegen Union Berlin wieder zur Verfügung steht. Es kann aber auch heißen, dass der 23-Jährige deutlich länger pausieren muss. „Ob drei, fünf oder sieben Wochen – wir können es derzeit einfach nicht seriös vorhersagen. Wir müssen noch die weitere Diagnostik abwarten“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag.

Werder Bremen von Milot Rashica-Verletzung kalt erwischt

Klar ist aber, dass Milot Rashica die Spiele bei 1899 Hoffenheim am Samstag und gegen den FC Augsburg am 1. September verpassen wird. Und das ist für Werder Bremen eine enorme Schwächung. Wegen des Abgangs von Max Kruse zu Fenerbahce Istanbul müssen die Bremer die Startphase der neuen Spielzeit nun ohne die beiden besten Scorer der vergangenen Saison bestreiten. Kruse kam auf elf Tore und zehn Assists, Rashica auf neun Treffer (acht davon in der Rückrunde) und fünf Vorlagen. „Er ist einer unserer Besten, einer, der Spiele entscheiden kann. Sein Ausfall ist deshalb natürlich alles andere als eine gute Nachricht für uns“, seufzte Kohfeldt.

Besonders auf der linken Seite klafft bei Werder Bremen nun ein Riesenloch – defensiv, weil Ludwig Augustinsson weiterhin fehlt, und offensiv, weil nun auch Linksaußen Milot Rashica nicht zur Verfügung steht. Schon gegen Düsseldorf liefen bei Werder die meisten Angriffe über rechts, weil auf der anderen Seite Augustinsson-Ersatz Marco Friedl in der Abwehr verharrte und Rashica ohne die gewohnte Unterstützung (und später wegen der Verletzung) nicht die gewohnte Power entwickelte. Wer nun über die linke Seite angreift oder ob Kohfeldt auf ein 4-4-2 umstellt – das sind die Fragen, über die der Coach bis Samstag grübeln kann. Möglich ist ein Sturm mit Niclas Füllkrug und Johannes Eggestein – in einem 4-3-3 durch Yuya Osako ergänzt.

Werder Bremen: Wechselt Martin Harnik nach Ausfall von Milot Rashica doch nicht?

„Wir haben im Offensivbereich auf jeden Fall Alternativen“, sagt Sportchef Frank Baumann. Aber keine dieser Alternativen hat aus der vergangenen Saison eine Quote wie Milot Rashica vorzuweisen. Dennoch gilt: „Wir fangen nicht das Jammern an“, so Baumann.

Für Martin Harnik, der mitten in der Vorbereitung des SV Werder Bremen von Kohfeldt zum Verkauf angeboten worden war, ändert sich die Lage durch die Rashica-Verletzung übrigens nicht. Baumann zählt ihn offenbar nicht zu den Alternativen: „Die Situation ist bekannt und bleibt, wie sie ist. Für Martin wird es schwer, einen Platz in der Startelf zu bekommen.“ Ein Verkauf des 32-Jährigen ist nach wie vor möglich, um nicht zu sagen erwünscht. Baumann formuliert es so: „Wenn etwas Passendes für ihn und für uns dabei ist, sind wir gesprächsbereit.“ (csa)

Zur letzten Meldung vom 20. August 2019:

Bitter! Milot Rashica fehlt Werder Bremen mehrere Wochen

Das ist bitter! Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Milot Rashica verzichten. Der Stürmer hat sich im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Das teilte Werder Bremen am Dienstag am Rande des Mannschaftstrainings mit. Über eine konkretere Ausfallzeit Rashicas machte der Club keine Angaben, doch Einsätze gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) und den FC Augsburg eine Woche später sind damit ganz offensichtlich ausgeschlossen. (han)

Zur letzten Meldung vom 18. August 2019:

Werder Bremen bangt um Milot Rashica

Irgendwie hatte es auch so schon gereicht. 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf verloren, Neuzugang Ömer Toprak ins Krankenhaus gefahren – und dann auch noch die Sorge um Milot Rashica. Der Stürmer von Werder Bremen hatte das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison nicht unbeschadet überstanden, musste nach 64 Minuten ausgewechselt werden.

Nicht freiwillig, nicht aus Leistungsgründen, sondern weil es im Adduktorenbereich zwickte. „Insgesamt war das nicht gerade ein geiler Tag für uns“, seufzte Florian Kohfeldt, Cheftrainer von Werder Bremen, entsprechend bedient.

Einen Tag später konnte Werder dann leider keine Entwarnung geben. In einem offiziellen Statement ließ der Verein am Sonntag verkünden, dass Milot Rashica Oberschenkelprobleme erlitten habe, „die weitere Untersuchungen notwendig machen“. Ergebnisse würden erst in den kommenden Tagen erwartet werden.

Werder Bremen: Bangen um Milot Rashica - Rakete mit Probleme im Adduktorenbereich

Es bleibt also abzuwarten, wie intensiv Kohfeldt um Milot Rashica und dessen Einsatz am Samstag bei 1899 Hoffenheim fürchten muss. Am Samstagabend konnte der Coach nur noch Folgendes ergänzen: „Milot hat schon zur Halbzeit gesagt, dass er Probleme mit dem Oberschenkel hat. Dann hat er es nochmal eine Viertelstunde probiert, aber es ging nicht weiter. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist.“

Rashica hatte bis zur Auswechslung zwar nicht sein bestes Spiel für Werder Bremen abgeliefert, war kaum mal zu seinen gefährlichen Dribblings gekommen, aber immerhin war er der Vorbereiter des zwischenzeitlichen 1:1 gewesen. Vor der Pause hatte ihm nach Zuspiel von Yuya Osako ein Schritt gefehlt, um die Bremer in Führung zu bringen. (csa)

Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf war ein bitteres Debüt bei Werder Bremen für Ömer Toprak: Vom Platz ging es direkt ins Krankenhaus. Unseren Spielbericht zur Partie gibt es hier: Vorne ohne Coolness, hinten konfus - so verpatzte Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf den Bundesliga-Start. Am Sonntagabend wurde die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost - Werder Bremen spielt gegen den 1. FC Heidenheim.

