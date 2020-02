Transfer-Gerüchte um Werder-Stürmer Rashica - lässt der Trubel die Mannschaft kalt?

Bremen – Es war ein recht heftiges Transfer-Gerüchtegewitter, das in den vergangenen Tagen über Milot Rashica und den SV Werder Bremen hinweggezogen ist.

Borussia Dortmund hat nach Informationen der DeichStube Interesse an einer Verpflichtung von Milot Rashica (23), andere Medien rücken den FC Liverpool mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp sowie den FC Southampton und RB Leipzig in den Fokus. Viel Wirbel also um den Wirbelwind des SV Werder Bremen – was macht das in ohnehin schon unruhigen Zeiten eigentlich mit der tief verunsicherten Mannschaft?

Transfergerüchte um Milot Rashica: Florian Kohfeldt spürt keine Unruhe

Nichts, meint Florian Kohfeldt. Der Coach sagt zwar nicht, dass ein Rashica-Wechsel grundsätzlich kein Thema ist, er sagt nur, dass es im Augenblick niemanden bei Werder Bremen beschäftigt. „Im Mannschaftskreis spielen die Gerüchte keine Rolle. Das bringt bei uns keine Unruhe rein. Wir sind fokussiert, die Klasse zu halten. Alles andere besprechen wir danach“, erklärte Kohfeldt. Stürmer Milot Rashica selbst sei von dem medialen Trubel um seine Person ebenfalls nichts anzumerken. Kohfeldt: „Er zeigt jeden Tag im Training, dass er alles dafür tut, dass wir wieder erfolgreich sind.“

Werder Bremen: Plant der Berater von Milot Rashica schon den Wechsel des Stürmers?

Rashicas Berater Altin Lala hatte zuletzt eingeräumt, dass bereits Gespräche mit anderen Clubs laufen, um im Sommer auf einen Verkauf vorbereitet zu sein. Dann könnte es mit einem Wechsel des bislang besten Saisontorschützen des SV Werder Bremen (sieben Treffer) auch ganz schnell gehen. Im bis 2022 laufendem Vertrag von Milot Rashica soll für den Fall eines Transfers ins Ausland eine Ablöse von 38 Millionen Euro festgeschrieben sein. Innerhalb der Bundesliga ist ein Preis dagegen Verhandlungssache.