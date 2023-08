Neuer Club für Milot Rashica – und Werder verdient mit

Von: Malte Bürger

Teilen

Werder Bremen-Ex Milot Rashica war zuletzt an Galatasaray ausgeliehen und wechselt jetzt fest zu Besiktas Istanbul © IMAGO/Tolga Adanali

Transfer fix: Milot Rashica wechselt zu Besiktas Istanbul. Das dürfte auch den SV Werder Bremen freuen, denn die Bremer kassieren bei dem Wechsel mit ab.

Istanbul – In England hatte Milot Rashica einst groß durchstarten wollen, doch so richtig glücklich wurde er beim heutigen Zweitligisten Norwich City nicht. Nach dem Abstieg aus der Premier League hatte sich der frühere Offensivspieler bereits zu Galatasaray Istanbul verleihen lassen, wo er in der vergangenen Saison direkt den Meistertitel feierte. Und lange sah es danach aus, als würde Rashica künftig fest für den Topverein vom Bosporus auflaufen. Doch nun kam alles anders: Der 27-Jährige bleibt zwar in Istanbul, trägt künftig aber das Trikot des Stadtrivalen Besiktas Istanbul. Das teilte der Verein am Mittwochabend offiziell mit. Für vier Jahre hat Rashica demnach unterschrieben und eine Ablöse von exakt 5,25 Millionen Euro gekostet – ein Transfer, von dem auch Werder Bremen profitiert. Die Bremer vereinbarten seinerzeit nämlich eine Beteiligung an einem Weiterverkauf, nach Informationen der DeichStube soll die nun zu erhaltende Summe im mittleren bis höheren sechsstelligen Bereich liegen.

Bei Transfer von Milot Rashica zu Besiktas Istanbul: Werder Bremen verdient mit

Der kosovarische Nationalspieler hatte sich im Januar 2018 Werder Bremen angeschlossen, die Grün-Weißen überwiesen seinerzeit 7,5 Millionen Euro an Rashicas vorherigen Club Vitesse Arnheim. Nach anfänglichen Problemen zeigte der Offensivmann in der Folge gute Leistungen und steigerte seinen Marktwert kontinuierlich, im Dezember 2019 wurde dieser vom Branchenportal „transfermarkt.de“ gar auf 35 Millionen Euro taxiert. Als Milot Rashica später zu RB Leipzig wechseln wollte, war den Sachsen allerdings die geforderte Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro zu hoch.

Die Corona-Pandemie machte die Situation nicht einfacher. Im weiteren Verlauf hatte der Angreifer mit Verletzungsproblemen und Formschwankungen zu kämpfen, stand aber immerhin kurz vor einem Leihgeschäft nach Leverkusen. Doch auch dieses platzte im letzten Moment. Schließlich transferierte Werder Bremen Milot Rashica für kolportierte elf Millionen Euro zu Norwich City und ließ sich die ein oder andere Nachzahlung in den neuen Vertrag einbauen. Was zum jetzigen kleinen Geldregen führt. Einer, der den finanziell angeschlagenen Bremern womöglich nun selbst bei einem eigenen Transfer helfen könnte. (mbü)