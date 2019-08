Der Oberschenkel zwickt: Werder bangt auch um Rashica

Bremen – Irgendwie hatte es auch so schon gereicht. 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf verloren, Neuzugang Ömer Toprak ins Krankenhaus gefahren – und dann auch noch die Sorge um Milot Rashica. Der Angreifer des SV Werder Bremen hatte das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison nicht unbeschadet überstanden, musste nach 64 Minuten ausgewechselt werden.

Nicht freiwillig, nicht aus Leistungsgründen, sondern weil der Oberschenkel zwickte. „Insgesamt war das nicht gerade ein geiler Tag für uns“, seufzte Trainer Florian Kohfeldt deshalb.

Werder Bremen: Bangen um Milot Rashica - Oberschenkelprobleme bei der „Rakete“

Wie intensiv er um

Milot Rashica

und dessen Einsatz am Samstag bei 1899 Hoffenheim fürchten muss, konnte der Coach am frühen Samstagabend noch nicht sagen. Nur so viel: „Milot hat zur Halbzeit gesagt, dass er

Probleme mit dem Oberschenkel

hat. Dann hat er es nochmal eine Viertelstunde probiert, aber es ging nicht weiter. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist.“

Rashica hatte bis zur Auswechslung zwar nicht sein bestes Spiel für Werder Bremen abgeliefert, war kaum mal zu seinen gefährlichen Dribblings gekommen, aber immerhin war er der Vorbereiter des zwischenzeitlichen 1:1 gewesen. Vor der Pause hatte ihm nach Zuspiel von Yuya Osako ein Schritt gefehlt, um die Bremer in Führung zu bringen. (csa)

Quelle: DeichStube