Werder-Rakete Rashica kurz vor dem Heldenstatus

Ein Heimsieg gegen Montenegro und der ganz große Traum wäre plötzlich zum Greifen nahe: Erstmals überhaupt könnte sich der Kosovo für eine Europameisterschaft qualifizieren. Die Hoffnungen der jungen Nation vor dem Qualispiel am Montag (20.45 Uhr) ruhen dabei auch auf Milot Rashica, Profi des SV Werder Bremen.

„Er hat jetzt das wichtigste Spiel seines Lebens vor sich“, weiß Florian Kohfeldt, der Chef-Coach des SV Werder Bremen. Und betont: „Da geht es um alles. Die Nationalspieler können in ihrer Heimat zu Helden werden.“

Um einen der beiden ersten Plätze in Gruppe A zu ergattern, benötigen Milot Rashica und der Kosovo (Platz drei, acht Punkte) zunächst einen Erfolg gegen den Gruppenletzten Montenegro, was die Voraussetzung für ein echtes Endspiel gegen Tschechien (Platz zwei, 9 Punkte) am 14. November wäre. Rashica trifft dann in Pilsen auf seinen Bremer Teamkollegen Jiri Pavlenka, der mit Tschechien am Freitag zunächst gegen Spitzenreiter England (zwölf Punkte) ran muss.

Werder Bremen: Michael Lang für die Schweiz im Einsatz

Selbst wenn der Kosovo die reguläre EM-Qualifikation nicht schaffen sollte, würde der Traum weiterleben: Weil die Mannschaft ihre Gruppe in Nations League D gewonnen hat, dürfte sie im März 2020 an Play-off-Spielen teilnehmen, über die insgesamt noch vier EM-Tickets vergeben werden. Auch für die Tschechen könnte diese Hintertür unter gewissen Umständen noch aufgehen. Schweden und die Schweiz haben ihren Nations-League-Rettungsschirm indes schon sicher, was wiederum für zwei Profis von Werder Bremen interessant ist: Ludwig Augustinsson (aktuell nicht nominiert, weil verletzt) und Michael Lang.

Werder Bremen: Marco Friedl für österreichische A-Nationalmannschaft nominiert

Augustinssons Schweden rangieren in EM-Quali-Gruppe F auf Platz zwei und treffen am Samstag auf Malta (20.45 Uhr), ehe es am Dienstag zum Topspiel gegen Spitzenreiter Spanien kommt (20.45 Uhr). Lang belegt mit der Schweiz in Gruppe D Platz drei und steht nun vor einem Endspiel gegen den zweitplatzierten Dänemark (Samstag, 18.00 Uhr).

Auch Österreich mit dem erstmals nominierten Bremer Marco Friedl hat als Dritter der Gruppe G noch alle Chancen auf eine EM-Teilnahme – Voraussetzung dafür ist allerdings ein Erfolg beim Zweiten Slowenien (Sonntag, 20.45 Uhr). Zumal eine Qualifikation durch die Hintertür Nations League für die Österreicher ziemlich unwahrscheinlich ist. (dco)

