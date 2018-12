Rashica: Bereit für den nächsten Schritt

Bremen - Es gibt da dieses Bild, aufgenommen vor ein paar Tagen, und Milot Rashica scheint es sehr gut zu gefallen – sonst hätte es der Werder-Profi wohl kaum bei Instagram veröffentlicht. Es zeigt den 22-Jährigen, wie er neben Davy Klaassen auf dem Weg zum Trainingsplatz ist.

Beide Männer lachen, wirken ausgelassen. Rashica hat seinen rechten Arm nach oben gereckt, mit dem Zeigefinger deutet er gen Himmel. Garniert hat er das Foto im Internet mit folgendem Kommentar: „Look there bro, sky is the limit“. Sieh her, Bruder, der Himmel ist die Grenze. Ein bekannter Aphorismus, der nahezu grenzenlose Möglichkeiten ausdrücken soll – und Rashicas Situation in Bremen gut auf den Punkt bringt. Dem Angreifer steht bei Werder in der Tat alles offen, nur muss er seine Chance nach schwierigen Wochen, in denen Trainer Florian Kohfeldt unzufrieden mit ihm war, jetzt auch nutzen.

Rashica fehlt bei der Pressekonferenz

Sein Stuhl blieb leer. Eigentlich hatte Milot Rashica am Donnerstag an der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel teilnehmen sollen, auf dem Podium saß er dann aber nicht. Für die Reise ins Trainingslager nach Südafrika musste der Kosovare kurzfristig Visa-Angelegenheiten klären, verschieben ließ sich das nicht. Ein zentrales Thema vor dem Spiel beim Tabellenführer war Rashica aber auch so. Schließlich scheint er, nach einer schwierigen Phase wieder in die Spur gefunden zu haben.

„Milot ist ein Spieler, der offensiv auf nahezu allen Positionen Spiele durch Einzelaktionen entscheiden kann. Das ist ein hohes Gut. Diese Spieler findest du nur sehr, sehr selten“, lobte Kohfeldt, für den Rashica inzwischen wieder zu einer echten Alternative geworden ist. Bis vor Kurzem hatte das noch anders ausgesehen. Viermal blieb Rashica während der laufenden Saison ohne Einsatz auf der Bank, dreimal schaffte er es gar nicht erst in den Kader. „Milot hat schon einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten“, sagte Kohfeldt, „er hat jetzt aber die richtigen Schlüsse für sich daraus gezogen.“

Personal-Update: Johannes Eggestein fraglich fürs Dortmund-Spiel

Werders Trainer war missfallen, dass es der Flügelstürmer mit der Defensivarbeit auf dem Platz nicht ganz so genau nahm. „Ich will aus ihm natürlich keinen defensiven Mittelfeldspieler machen. Es geht aber darum, dass er ein gewisses Basisniveau in der Defensive erreicht“, erklärte der Coach: „Das war ein Thema zwischen uns.“ Rashica habe in seinem Spiel womöglich unbewusst falsche Prioritäten gesetzt.

Kohfeldt will von ihm „diese unbedingte Bereitschaft sehen, im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen den Ball zu arbeiten“. Genau das hat ihm der Angreifer in den vergangenen Wochen im Training offenbar gezeigt. „Er hat in den Einheiten mit sehr viel Enthusiasmus versucht, umzusetzen, was wir ihm mitgegeben haben“, lobte Kohfeldt. Der Lohn folgte im Heimspiel gegen Düsseldorf, als Rashica erstmals in dieser Saison in der Startelf stand und eine gute Leistung bot. Auch in Dortmund dürfte er wieder beginnen. Zumindest bezeichnete Kohfeldt die Chancen darauf als „groß“.

Kohfeldt: Rashicas „rechter Fuß ist eine Riesenwaffe“

Keine Frage: Bei Werder haben sie die Hoffnung, dass Rashica knapp ein Jahr nach seiner Verpflichtung – er kam im Januar für stolze 8,5 Millionen Euro von Vitesse Arnheim – nun endlich voll einschlägt. Der Stürmer hatte zwischenzeitlich zwar immer mal wieder angedeutet, wie wertvoll er sein kann, viel mehr als Ansätze waren das aber nicht. „Er befindet sich noch auf dem Weg, um bei uns unangefochtener Stammspieler zu werden“, sagte Kohfeldt und verwies darauf, dass sich der kosovarische Nationalspieler (20 Einsätze) nach seinem Wechsel zu Werder zunächst an die höhere Intensität in der Bundesliga habe gewöhnen müssen.

Dieser Prozess dürfte so langsam abgeschlossen sein, auch taktisch sieht Kohfeldt eine gute Entwicklung bei Rashica, so dass sich der Trainer sicher ist, an seinem Spieler noch viel Freude haben zu werden. „Er hat einen unheimlich guten Abschluss, sein rechter Fuß ist eine Riesenwaffe. Dazu kommt dieser niedrige Körperschwerpunkt, durch den er im Dribbling unheimlich schwer zu greifen ist.“ Wer Kohfeldt so zuhörte, der konnte wirklich den Eindruck bekommen, dass bei Rashica nur der Himmel die Grenze ist.

Quelle: DeichStube